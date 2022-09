IT之家 9 月 23 日消息,据佳明官方消息, 佳明现已发布 HRM-Pro Plus 双模心率传感器,将继续为运动员以双传输协议(ANT + 和蓝牙)提供实时心率、跑步动态等数据。

据官方介绍,通过 ANT+ 和蓝牙传输技术,HRM-Pro Plus 可将准确、实时的心率和运动数据传输至 Garmin 智能手表和 Edge 自行车码表及兼容的健身设备等。

为帮助跑者通过兼容的 Garmin 智能手表改善跑姿并提升跑步动力,HRM-Pro Plus 可捕捉跑步动态,包括步幅、步频、触地时间、触地平衡、垂直步幅比、垂直振幅等。在水中,HRM-Pro Plus 具有存储和转发功能,可在游泳时存储心率数据,并在游泳后将数据发送到兼容的智能手表,并与其他游泳指标一起显示。当运动员未佩戴智能手表时,HRM-Pro Plus 会在日常活动时追踪并存储步数、卡路里和强度活动时间等数据,然后将这些数据通过 Garmin Connect 与智能手表同步。

IT之家了解到,佳明 HRM-Pro Plus 双模心率传感器现已上架,售价 900 元。