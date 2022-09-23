车道保持辅助系统内部程序编写不当，丰田中国召回部分进口雷克萨斯 NX 260/350h / 400h + 汽车

IT之家 9 月 23 日消息，据国家市场监管总局网站，丰田汽车（中国）投资有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

其中，丰田汽车（中国）投资有限公司自 2022 年 9 月 28 日起，召回生产日期在 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 26 日期间的部分进口雷克萨斯 NX 260、NX 350h、NX 400h + 汽车，共计 8308 台。

▲ 图源：雷克萨斯官网

IT之家了解到，本次召回范围内车辆由于车道保持辅助系统（LTA）的内部程序编写不当，导致仅凭 LTA 控制车辆转向时的转向角度修正不足，当车辆通过弯道时，可能达不到预期的辅助修正效果，存在安全隐患。

丰田汽车（中国）投资有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级车道保持辅助系统（LTA）的控制程序，用户无需到店即可完成程序升级；对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，将通过雷克萨斯经销商联系顾客到店，为车辆免费升级车道保持辅助系统（LTA）控制程序，以消除安全隐患。

此外，丰田汽车（中国）投资有限公司自 2022 年 9 月 28 日起，召回生产日期在 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 7 月 15 日期间的部分进口雷克萨斯 NX 260 汽车，共计 6491 台。

本次召回范围内车辆由于制动执行器控制单元（ECU）内电动驻车制动系统（EPB）控制电脑电源回路异常检测程序编写不当，将回路中发生的短暂应答延迟现象误认为是异常，可能导致警告灯点亮。此时，如已驻车则无法解除驻车状态，如未驻车则无法使用 EPB 进行驻车，存在安全隐患。

丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回范围内的车辆免费升级制动执行器控制单元（ECU）内部程序，以消除安全隐患。