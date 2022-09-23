猫头鹰 Noctua 宣布为 NH-L9a-AM4 散热器免费提供 AM5 安装套件

IT之家 9 月 23 日消息，今天，猫头鹰 Noctua 宣布，除了 NH-L9a-AM4 薄型散热器和 NM-AM4-L9aL9i 安装扣具，其所有支持 AMD AM4 的 CPU 散热器和安装扣具也支持即将推出的 AM5 插槽，对于 NM-AM4-L9aL9i 安装扣具，Noctua 即将推出新的 NM-AM5-L9aL9i 套件，该套件将于 10 月底免费提供。

官方表示，AM5 (LGA1718) 是 AMD 即将推出的用于其下一代 Ryzen 7000 (Zen 4) 系列处理器的插槽。简而言之，除了 NH-L9a-AM4 和 NM-AM4-L9aL9i 之外，所有支持 AM4 的 Noctua 散热器和安装套件都是直接向上兼容 AM5 插槽 。

除了 NH-L9a-AM4 和 NM-AM4-L9aL9i 之外，所有 Noctua AM4 安装套件都直接匹配标准 AM4 原背板的螺纹。由于这些背板螺纹及其规格在 AM4 和 AM5 上是相同的，因此连接到标准 AMD 背板上的 AM4 安装件也支持 AM5。

这意味着自 2019 年 1 月起购买的所有 SE-AM4 型号以及所有 Noctua 多插槽散热器都直接支持 AM5 插槽 。在此日期之前购买的已使用 NM-AM4 或 NM-AM4-UxS 套件升级到 AM4 的多插槽散热器的用户也不需要做任何的升级。使用这些升级套件，是可以使 2019 年之前购买且尚未升级到 AM4 的旧款多插槽散热器与 AM5 兼容。为了便于识别，我们将 NM-AM4 或 NM-AM4-UxS 套件将重命名为 NM-AM5/4-MP83（适用于安装间距为 83mm 的散热器）和 NM-AM5/4-MP78（适用于安装间距为 78mm 的散热器）。

NH-L9a-AM4 和 NM-AM4-L9aL9i 与 AM5 不兼容，因为它们需要用定制的 AMD 背板替换标准的 AMD 背板，而这在 AM5 上是不可能的。因此，Noctua 推出了新的 NM-AM5-L9aL9i 安装套件，它将可以使 NH-L9a、NH-L9a-AM4 和 NH-L9i 散热器升级到 AM5。NH-L9i-17xx 无法使用，因为它已针对 LGA17xx 平台的不同高度规格进行了技术性的定制。与其他安装套件一样，NM-AM5-L9aL9i 将通过 Noctua.at（从 10 月底开始）免费提供。我们计划在 2023 年第一季度推出已包含 AM5 安装套件的新型号 NH-L9a 散热器。