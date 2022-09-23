爱立信称已停止出售硬件到俄罗斯，只有软件支持

IT之家 9 月 23 日消息，据路透社报道，爱立信周五表示，自俄罗斯乌克兰冲突爆发以来，爱立信只向俄罗斯客户提供软件和技术支持，并没有向移动运营商出售任何电信设备，此前有瑞典媒体报道该公司继续出口硬件。该公司股价在早盘交易中下跌 4.6%。

爱立信在今年 4 月暂停了在俄罗斯的业务，并在 8 月表示将在未来几个月内退出该国。它记录了 9 亿瑞典克朗（约合人民币 5.73 亿元）的费用，并在该国裁员 400 人，因为结束了业务。

一位发言人说：“为了遵守制裁规定，我们为冲突前运送的那些产品提供软件和技术援助，使我们能够在履行合同义务。”

“当宣布制裁时，我们停止向俄罗斯客户发货，”他说。

IT之家获悉，竞争对手诺基亚也宣布了在年底前退出俄罗斯的计划，该公司曾表示，它对关键网络的维护有限，以履行其合同和人道主义义务。

Sveriges Radio Ekot 报道称，爱立信已向瑞典战略产品检查局申请了 12 份豁免制裁许可证，并获得了 7 份。

瑞典当局的制裁名单包括与电信相关的软件和技术。它没有立即回应置评请求。

爱立信表示，这些许可证用于软件和技术援助。

“即使移动电话是民用的，也需要出口许可证，这主要是因为我们产品中嵌入了先进的加密技术，这适用于所有国家，”他说。

“爱立信的产品是为民用而非军用而设计的。”

《跟随戴尔，爱立信宣布将停止在俄罗斯运营》