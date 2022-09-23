晶晨半导体首颗 8K 智能机顶盒处理器 S928X 发布：A76 + A55 5 核规格

IT之家 9 月 23 日消息，今天，晶晨半导体发布首颗 8K 超高清智能机顶盒 SoC 芯片 S928X。晶晨半导体 S928X 集成了 ARM Cortex-A76 和 ARM Cortex-A55，以及自研 AI 处理器，支持 AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2 等全球主流视频格式的 8Kp60 视频解码功能，支持 4K GUI、AI-SR 等功能。

IT之家了解到，晶晨半导体 S928X SoC 芯片集成了 64 位大核 ARM Cortex-A76 及四核 ARM Cortex-A55 中央处理器（CPU, Central Processing Unit），ARM Mali-G57 MC2 图形处理器（GPU, Graphics Processing Unit ）以及算力高达 3.2 Tops 的自研 AI 处理器。

官方表示，晶晨半导体 S928X 在 8K 超高清分辨率（7680*4320），60FPS 帧率（ Frame Per Second），10 比特色深（1024*1024*1024 个颜色数量）的环境下为消费者演绎更惊艳的色彩饱和度，更细腻清晰的画质和纵深感、纹理感极强的画面处理能力！晶晨半导体 S928X 支持 AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2 等全球主流视频格式下的 8Kp60 视频处理能力。

晶晨半导体 S928X 内置全功能 HDMI2.1a，支持 eARC (Enhanced Audio Return Channel) 增强型音频回传通道，VRR（Variable Refresh Rate）可变刷新率，ALLM（Auto Low-latency Mode）自动低延迟模式，QMS（Quick Media Switching）快速媒体切换，QFT（Quick Frame Transport）快速祯率模式，DSC1.2（Display Stream Compression）显示器串流压缩技术，SBTM（Source-Based Tone Mapping）基于源的色调映射等技术，可以进一步降低画面延迟，使影像内容更细腻清晰。