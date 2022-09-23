三星与设计师推出联名限量版 Z Fold4 / Flip4，黑色外观凸显高级

IT之家 9 月 23 日消息，三星和韩国时装设计师 Juun.J 联合推出了一系列新的限量版 Galaxy Z Fold4、Z Flip4、Buds2 Pro、Watch5 系列设备，这些新设备可以在韩国的三星韩国网上商店、Galaxy Campus 商店和合作零售商处买到。

新的限量版设备以黑色为主色调，配以白色品牌元素，看起来非常高级。与过去的限量版一样，均采用了特殊的包装和配件。

Galaxy Z Fold4 Juun J.版售价为 2198700 韩元（约 11081.45 元人民币），并带有一个多功能帆布袋、皮套、S Pen 和一个笔袋。Galaxy Z Flip4 Juun J.版售价为 1473000 韩元（约 7423.92 元人民币），也有帆布袋和皮套。

IT之家了解到，Galaxy Watch5 Juun J.版有 40 毫米（369000 韩元，约 1859.76 元人民币）和 44 毫米（399000 韩元，约 2010.96 元人民币）两种尺寸，并附有限量版皮表带、充电器和特殊的表盘，Galaxy Watch5 Pro 版售价则为 569000 韩元（约 2867.76 元人民币）569000 韩元。Galaxy Buds2 Pro Juun J.版的价格为 329000 韩元（约 1658.16 元人民币），带有一个特殊的皮革手提盒。