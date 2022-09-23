国外大神制作的史上最精简 Win10 系统，真有那么好用吗？

2020 年，随着 Windows7 的落幕，这款延续了 10 多年，曾经辉煌一时，承载着许多人经典回忆的老版系统最终走向了终点。

Win 10 是继 Win 7 之后，在用户量和评价上，能够和 Win 7 并驾齐驱的系统之一。虽然在此之后，微软又发布了 Win 11 系统，但这款系统采用了与用户偏好和习惯完全不相符的设计，使得大部分用户因此拒绝升级到 Win 11。

根据 AdDuplex 发布的数据显示，截止今年 6 月，Win 10 在全球的市场占有率仍然有 73.94%，远远高于刚刚突破 20% 的 Win 11 系统，是妥妥的桌面操作系统杠把子！

虽然根据数据变化可以看出 Win 11 的市场占有率随着时间发展略有升高，但可以肯定的是在未来这几年，Win 10 绝对会牢牢占据市场占有率宝座。

微软原版 Win10 系统镜像动辄三四个 G 大小，安装系统之后，未安装任何软件的条件下，仅仅系统文件也会占据 C 盘 10 多个 G 的硬盘空间。

一款系统的大小，很大程度上与其预装的软件和组件有关，就 Win10 而言，其庞大的应用库，就是导致系统臃肿的元凶之一。

这几天，一款叫做的 tiny10 的精简版 Win 10 系统在国外彻底火了，据悉，这是一位名叫 NTDEV 的作者根据微软官方原版 Win10 21H2 制作而来。

tiny10 采取了极限精简的方式，移除了大量系统附件，基本只剩下最核心功能，根据作者的截图可以看到，tiny10 镜像文件仅 2G 多，安装之后 C 盘才占用 4.3G。

我也在第一时间下载到了这款系统，镜像文件采取 ISO 形式封装，大小是 2.5G，通过常见的多种系统安装方式都能安装到电脑。

正如我预料的一样，tiny10 果然精简得只剩下英文语言，安装步骤采取默认选项即可。可能是系统确实比较精简的原因吧，这款系统安装起来所需的时间相对更短。

tiny10 安装完成之后，桌面看起来基本和原版系统一样，只留存有一个回收站图标。

为了更好的便于测试 tiny10，首先需要切换系统语言为简体中文，虽然系统镜像自带的中文包被精简，好在 Windows 支持在线下载语言包。

依次进入 Settings-Time&Language-Language。

然后点击右侧的「Add a language」，可以将简体中文添加到系统中。

不过我测试后发现，在下载语言包过程中系统会出现报错，语言包无法正常下载。

其实这是因为 Windows Update 相关服务被禁用的原因，解决方法就是进入服务中找到 Windows update 服务，并将其开启。

系统重启一次，再次下载语言包就不会报错了，操作期间可能需要多次重启，一定要有耐心！

系统安装和调试都完成了，接下来我们来仔细看看这款系统。

首先就系统占用来说，不知道是我系统安装原因还是怎么回事，系统并没有像作者所说的一样，只占用 C 盘 4G 大小，而是整整翻了一倍，达到了 8G 之多。

系统版本是 Windows 10 LTSC 企业版，版本号 21H2。

接着再谈谈系统组件，包括应用商店在内的所有应用，以及我们经常安装完系统就会禁用掉的 Defender 都被移除，但保留了 Edge 浏览器。

剩下的包括 powershell、CMD、磁盘管理等系统核心功能都能正常使用，没有发现任何问题。

系统运行起 PS 这种大型软件也毫不费力，流畅程度很高，稳定性不错。

在给 tiny10 桌面添加图标的过程中，细心的我还是发现了一个诡异的问题，系统居然无法正常弹出包括桌面图标设置、右键文件属性等二级窗口。

但如果将系统切换回英文状态，这些基本操作却完全正常，问题就出在中文系统中。

总结

tiny10 虽然在流畅度和体积方面，比原版系统占据不少优势，对配置的要求更低，让这款系统更适合在老旧 PC 上发挥其作用。但因为不少组件被精简和优化过多，系统可能存在发现和未被发现的各种潜在问题，随便玩玩可以，如果正经场合，建议还是老老实实使用官方原版系统。

本文来自微信公众号：胡萝卜周 （ID：carrotchou），作者：麻花