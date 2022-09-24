华为 Mate 50 Pro 拆解：主板预留 5G 射频芯片位置

IT之家 9 月 24 日消息，华为 Mate 50 系列并不支持 5G 网络，但对 Mate 50 Pro 的拆解显示，该旗舰机在主板上为 5G 射频芯片留出了位置，暗示该机就是按照 5G 手机来设计的。

Mate 40 Pro 对比 Mate 50 Pro

据博主“波哥评测”的拆解显示，华为 Mate 50 Pro 的组件位置与 Mate 40 Pro 大体相同，顶部是摄像头和 SoC 模块，再往下是电池和无线充电线圈，底部是输入输出模块。

主板双层设计

华为 Mate 50 Pro 的主板采用了双层设计，另外所有的组件和芯片都是由金属罩覆盖，骁龙 8 + 芯片组也在这些金属罩下面。

5G 射频芯片位置

随着进一步拆解，发现华为 Mate 50 Pro 在 PCB 上有一个为 5G 射频芯片保留的位置。有趣的是，靠近射频芯片位置的滤波电容电阻并没有被拆除。表明这款手机在设计时已经考虑到了 5G，可能也是为了后续被“鼎桥版”使用。

众所周知，华为目前无法获得智能手机 5G 功能所需的 5G 射频模块，即使芯片组支持 5G 网络，但由于缺乏这一组件，手机也无法支持 5G。

IT之家了解到，华为 Mate 50/50 Pro 配备了 4G 版高通骁龙 8 + 芯片 ，是专门为华为手机设计的，虽然该机并不支持 5G，但并不影响其热销，首销当天新机在各大电商平台就秒售罄，线下也排起了长长的队伍。值得一提的是，华为 Mate 50 系列手机还可以通过 5G 通信壳实现对 5G 网络的支持。