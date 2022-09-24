全新讴歌 NSX 纯电跑车有望于 2026 年全球首发

IT之家 9 月 24 日消息，讴歌是日本本田汽车旗下的豪华汽车品牌，于 1986 年 3 月 27 日创立，和雷克萨斯、英菲尼迪并列为日本三大豪华汽车品牌，是日本车厂在海外创立的第一个豪华汽车品牌。

现在的讴歌 NSX 即将结束它的时代。该公司此去年就推出了一款名为 Type S 的告别车型，在美国仅限 300 辆，24 小时内售罄，这也标志着第二代本田超级跑车时代的终结。

根据日经亚洲的说法，我们可以在 2026 年看到冠以 NSX 的名称的纯电跑车再次回归。

在接受采访时，讴歌高层乔恩・池田诚刚确认第三代 NSX 将会到来。作为讴歌的旗舰级跑车产品，在电动化时代的浪潮中，也会彻底放弃燃油动力，并有望于 2026 年全球首发，不过目前还需要等待母公司本田的最终确认。

他的确定性来自本田全球首席执行官 Toshihiro Mibe 对电气化的承诺。在 2021 年 4 月上任后不久，Mibe 就宣布计划到 2040 年将本田的整个产品线转换为电动汽车和氢燃料电池汽车。

至于电动 NSX 会是什么样的，池田有一些想法。“这不仅仅是直线，”在电动超级跑车世界中，极速加速已经很普遍，因此讴歌需要带来一些新奇的东西。池田希望 NSX 也成为终极操控的技术展示。

根据目前的消息，全新讴歌 NSX 最快可能会在 2026 年全球首发，届时或许将会基于本田最新推出的 e:Architecture 架构打造。

值得一提的是，讴歌品牌副总裁乔恩・池田 (Jon Ikeda) 去年就已经证实，NSX 未来或将以 EV 的形式回归市场。池田表示，第一代 NSX 是油动产品，第二代是混动产品，未来还会有另一代产品出现。

此外，该公司最近与通用汽车达成了一项电动汽车的开发协议，该协议的首批成果将于 2024 年以本田 Prologue 和讴歌 ZDX 的形式的到来，详情可参见IT之家此前报道。

《讴歌首款纯电 SUV 亮相：命名为 ZDX，2024 年上市》