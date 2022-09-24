索尼 PlayStation《蜘蛛侠：迈尔斯莫拉莱斯》PC 版上架 Steam，游戏将于秋季发售

IT之家 9 月 24 日消息，索尼 PlayStation 官方现公布了《蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》PC 版的先导预告片，目前本作已经上架 Steam 平台，将于今年秋季发售。

在《漫威蜘蛛侠》宇宙最新的冒险中，少年迈尔斯・莫拉莱斯一边努力适应搬家后的生活，一边追随导师彼得・派克的脚步，成为新蜘蛛侠。与此同时，这位英雄新秀的家园却面临各大势力斗争的威胁，随时毁于一旦，让他领悟到能力越大、责任也越大的道理。为了拯救漫威的纽约市，迈尔斯必须扛下重责大任，成为独当一面的蜘蛛侠。

IT之家了解到，除了公布预告片之外，官方也公布了该游戏的 PC 配置要求。

最低配置要求： 操作系统：Windows 10 64-bit 1909 处理器：Intel Core i3-4160, 3.6 GHz 或 AMD 同等水平 CPU 内存：8 GB RAM 显卡：NVIDIA GTX 950 或 AMD Radeon RX 470 DirectX：Version 12 硬盘空间：75 GB

推荐配置要求： 操作系统：Windows 10 64-bit 1909 处理器：Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz 或 AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz 内存：16 GB RAM 显卡：NVIDIA GTX 1060 6GB 或 AMD Radeon RX 580 8GB DirectX：Version 12 硬盘空间：75 GB 注：推荐使用 75 GB SSD 硬盘

迈尔斯・莫拉莱斯是由漫威编剧 Brian Michael Bendis 和画师 Sara Pichelli 创造出的超级英雄角色。首次登场作品为 2011 年 8 月的《终极余波蜘蛛侠不再》第四期。在彼得・帕克死亡后，非裔拉丁混血青少年迈尔斯担任了漫威终极世界的第二任蜘蛛侠。