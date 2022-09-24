耶鲁大牛李恩祐加入京东董事会，现共有 7 名董事

IT之家 9 月 24 日消息，京东集团 9 月 23 日公告，李恩祐女士已获委任为公司董事会独立董事及董事会薪酬委员会成员。任命立即生效。

资料显示，李恩祐现任耶鲁北京中心董事总经理。耶鲁北京中心是耶鲁大学历史上首次在美国本土校园之外设立的实体中心，作为该中心首任董事总经理，李恩祐负责联系商界、政界和学界的思想者和决策者，通过组织活动促进中国和世界的对话，并发扬耶鲁大学引领世界进步、为全球各领域培养领袖人才的宗旨。

李恩祐还是京东物流股份有限公司董事会的现任独立非执行董事（自 2021 年 5 月起），曾于 2008 年 4 月至 2012 年 5 月担任中国国家主权财富基金中国投资有限责任公司的高级副经理，负责私募投资业务。此外，李恩祐还曾在瑞信投资银行部、苏立文克伦威尔律师事务所任职，并于 2016 年被世界经济论坛评选为“全球青年领袖”，也是香港 X 科技创业平台的顾问委员。

IT之家了解到，公开资料显示，目前京东集团董事会共有 7 名董事，刘强东为京东集团董事会主席，外部独立董事 5 人，占比超过 70%，女性董事 2 人，占比近 30%。