Smart 精灵#1 首批量产车型现已交付，覆盖一二线城市用户

IT之家 9 月 24 日消息，全国首批 Smart 精灵#1 量产车已于 9 月 23 日完成交付。交付范围包括北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及南京、杭州、长沙、合肥等准一线及二线城市。同时，全国 37 家服务中心及服务站同期正式开启营业。

截至今日，Smart 已经完成 133 家线下渠道网点建设。预计 2022 年内，Smart 品牌将有超过 150 家独立销售服务网点完成布局，覆盖超过 40 座一线、新一线及二线城市。

smart 精灵#1 已于今年 6 月正式上市，补贴后价为 18.16 万元起：

Pure + 版：18.16 万

Pro + 版：19.66 万

Premium 版：22.66 万

作为 smart 品牌电气化转型后推出的首款量产车型，smart 精灵#1 由梅赛德斯-奔驰负责设计，smart 研发团队主导工程研发，基于 SEA 浩瀚架构打造而来，CLTC 续航里程分为 535km 与 560km。

smart 精灵 1 搭载容量 66kWh 的三元锂电池，7.2kW 交流慢充情况下 10%-80% 充电需要 7.5 小时，使用 150kW 直流快充可将充电时间缩短至 30 分钟内，根据车型配置不同，CLTC 工况续航里程分别为 535 公里和 560 公里。

《smart 精灵 #1 开启大定，补贴后售 18.16~22.66 万元》