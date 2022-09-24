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小米 Civi 2“冰冰蓝”配色外观公布：骁龙 7 Gen 1 + 4500mAh 电池

2022/9/24 16:32:03 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 24 日消息，今日下午，在前期曝光的小白裙、怦怦粉配色基础上，小米官方公布了小米 Civi 2 全新配色 —— 冰冰蓝，并展示了新机的外观设计。

如果，璀璨的星空不再是夜的专属

反而闪耀在碧蓝的清晨

如果，轻柔的海浪卷起的不是沙粒

而是细腻绵密的小小水晶

IT之家了解到，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。届时，全新小米 Civi 2 手机将正式亮相。

设计方面，小米 Civi 2 整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，提供黑、白、粉、蓝四款配色，其中“小白裙”配色手机后壳拥有百褶纹设计，搭配 AG 玻璃机身与无注塑断点中框

配置方面，小米 Civi 2 搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，采用 1920Hz 高频 PWM 调光屏幕，配备杜比听筒双扬，内置 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，官方称 40 分钟可充至 100%。

影像方面，小米 Civi 2 迎来全面升级，其中前置双主摄包括一颗 3200 万专业主摄和一颗 3200 万超广角主摄，配备多色温四柔光灯；后置主摄为小米 12 同款 —— 索尼 IMX766

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关键词：小米Civi 2

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