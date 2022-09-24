OPPO A17 手机渲染图曝光，或搭载联发科 Helio G35 芯片

IT之家 9 月 24 日消息，去年 7 月 17 日，OPPO 在海外市场发布了 OPPO A16 入门级手机，售价约 900 元。近日，OPPO 将发布其迭代产品 ——OPPO A17 手机。

据 91mobiles 今日报道，OPPO A17 入门级手机渲染图已经曝光。从图片中可以看出，OPPO A17 入门级手机采用水滴屏，后置双摄模组，电源键和音量键皆位于机身右侧。同时，OPPO A17 手机采用直角边框设计，两颗后摄镜头相互独立，并且闪光灯位于其中一颗镜头模组上。

渲染图中 OPPO A17 手机拥有蓝、黑、橙三款配色，背壳看起来像是素皮材质。配置方面，报道称 OPPO A17 入门级手机将搭载联发科 Helio G35 移动平台，配备 64GB 存储，内置 5000mAh 电池。

据IT之家此前报道，OPPO 去年发布的 OPPO A16 手机采用了 6.52 英寸 720P LCD 水滴屏，搭载联发科 Helio G35 芯片，配备 3+32GB 存储，支持 microSD 卡扩展。影像方面，OPPO A16 手机前置 800 万像素自拍摄像头，后置 1300 万像素主摄、200 万像素景深摄像头、200 万像素微距摄像头。该机内置 5000mAh 电池，采用 Type-C 接口。