《暗黑破坏神：不朽》国服首个大版本“暗夜孤堡”将于 9 月 28 日发布

IT之家 9 月 24 日消息，昨日，《暗黑破坏神：不朽》国服发布更新公告称，游戏首个大版本“暗夜孤堡”将于 9 月 28 日 8:00-10:00 更新，届时将停服维护，进行版本更新。

更新公告显示，《暗黑破坏神：不朽》“暗夜孤堡”版本将带来全新主线剧情“迷雾之始”、全新场景玩法“赛兰格古堡”，一同上线的还有新玩法古堡探索和古堡防卫、新系统传世武器、新场景战团据点，以及全新副本“沉寂庙宇”。

全新主线剧情 —— 迷雾之始

滚滚黑雾吞噬了扎瓦因山地，山腹的黑雾中滋生出无数不知名的恶魔，他们将扎瓦因拖入噩梦的深渊！一旦黑雾散去，那个被尘封在扎瓦因地底深处的秘密就会暴露！真相揭开之时，武行者们将如何面对那些痛苦的回忆，他们又将做出怎样的选择？

全新场景玩法 —— 赛兰格古堡

阴霾四起，孢子蔓延，引人疯狂！威斯特玛这突如其来的灾难之源，竟是密林深处，黑雾之中，一座漆黑的隐秘古堡！

古堡地底传来的哀鸣与偶尔透出窗棂的微光，都预示着这座被世人遗忘百年之久的古堡即将重现！

净化不为人知的诅咒，踏上解除危机的征途，新的冒险立刻开启！

全新副本 —— 沉寂庙宇

几百年前，十字军远征时进攻了扎瓦因山。艾葛罗德的武行者虽拼死战斗，却依旧无法对抗十字军洪水般汹涌的力量。在战斗中，武行者们的阵地被一步步压缩在最后的庙宇中。

最终，斯拉德延大宗师为了保卫自己的同胞，求助于混沌诸神，没有人知道大宗师与混沌诸神达成了什么契约，只知道随后混沌诸神释放的黑雾便吞噬了庙宇，吞噬了所有十字军，也吞噬了武行者。

从此庙宇被黑雾封印，无人能够接近，渐渐被人遗忘，直到世界之石碎片的能量，唤醒了沉睡的大宗师……

IT之家了解到，Sensor Tower 数据显示，自 2022 年 6 月上市以来，动视暴雪和网易联合推出的 MMORPG 手游《暗黑破坏神：不朽 (Diablo Immortal)》截至 7 月底海外总收入突破 1 亿美元。