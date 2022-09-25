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演员 91 岁高龄，《星球大战》达斯・维达将改用 AI 配音

2022/9/25 8:07:16 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 25 日消息，自《星球大战》推出以来，詹姆斯・厄尔・琼斯一直是达斯・维达的标志性声音，今年他已 91 岁，似乎正打算结束这一工作。

▼ 詹姆斯・厄尔・琼斯

詹姆斯·厄尔·琼斯

根据《名利场》报道，琼斯签署了他的档案配音作品的权利，允许乌克兰初创公司 Respeecher 利用人工智能技术来还原他的声音，并首次用于 Disney Plus 的剧集《欧比旺》。

▼ 《欧比旺》

《欧比旺》

▼ 《欧比旺》中的达斯・维达

《欧比旺》中的达斯・维达

Respeecher 使用声音片段“克隆”演员的声音，从而在演员不在场的情况下录制新台词。Skywalker Sound 的声音监督编辑 Matthew Wood 告诉《名利场》，在琼斯提到“正在考虑结束”达斯・维达的角色，他就向琼斯提出了这个选项。

此外，《欧比旺》中使用了琼斯的早期声音片段，因此达斯・维达的声音听起来和最近几部星战作品中的声音不一样。

IT之家了解到，Respeecher 公司此前已经为《曼达洛人》和《波巴・费特之书》中年轻版的卢克・天行者配音。在新闻稿中，Respeecher 解释说，它使用了马克・哈米尔（Mark Hamill）的“许多早年无线电广播、采访、ADR 和配音”的剪辑，以数字方式重现了天行者的声音。

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关键词：星球大战AI 配音

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