吉利博越 L 首台量产车下线：基于 CMA 架构，首发搭载银河 OS Air

IT之家 9 月 25 日消息，吉利上个月官宣了之前传的很火的 FX11 车，新车中文名称为“博越 L”，可选 Drive-E 系列油动版和雷神智擎 Hi・X 油电混动版。

吉利汽车现已宣布，吉利博越 L 首台量产车在吉利宁波春晓 CMA 工厂正式迎来下线，这就意味着博越 L 已经正式进入上市的“倒计时”，并为新车的交付做好了准备。随着博越 L 的量产下线，吉利春晓工厂也完成了 CMA 超级智能工厂的全面革新。

IT之家了解到，博越 L 定位紧凑型 SUV，全系搭载 CMA 超级架构，应用了雷神混动高端技术，配备了 NOA 高阶智驾系统，全系标配环绕式情感光幕，拥有以下配置：

首发吉利银河 OS Air 版

13.2 英寸中控竖屏

10.25 英寸数字液晶仪表

25.6 英寸 AR-HUD 增强现实抬头显示系统

L2 级智能驾驶辅助系统

540° 上帝之眼透明底盘

手机 App 远程控制

航天级 7 系铝合金防撞梁

178LX 数字律动 LED 大灯

赛车级刹车系统

一体式硼钢热成型门环

哈曼 Infinity 的 Hi・Fi 级 11 喇叭音响

此外，新车还配备了高通 8155 芯片，拥有前排双区自动空调、前排座椅加热、主驾驶席座椅通风、360 度环影、L2 级别的驾驶辅助、NOA 智能领航等配置。

雷神智擎 Hi・F 油电混动版本搭载全球首创 3 挡电驱变速箱，NEDC 油耗 4.2L / 100km，NEDC 综合续航 1300km。

官方图：

据介绍，博越 L 是吉利去年公布的“Vision Starburst”概念车的首款量产车，采用了全新的设计风格，吉利车标被点亮，还采用了贯穿车灯，正面有“Hi・F 油电混动”的车铭牌。该车混动版长宽高分别为 4670/1900/1705mm，轴距 2777mm。