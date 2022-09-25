英特尔酷睿 i9-13900K 处理器登顶 PassMark 单线程性能榜

IT之家 9 月 25 日消息，英特尔即将推出的酷睿 i9-13900K Raptor Lake 旗舰 CPU 已成为 PassMark 基准排名中单线程最快的芯片。

根据此前的爆料信息，英特尔酷睿 i9-13900K 配备 24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，基础功耗 125W，最大睿频功耗 253W。

在最近的 PassMark 测试中，Core i9-13900K 的单线程性能得分比上一代 Alder Lake 处理器高 9.5%，达到 4833 分。

在多线程测试中，英特尔酷睿 i9-13900K 处理器得分为 54433 分，比 AMD R9 5950X 处理器高出 19%。然而，AMD 最新的锐龙 7000 系列处理器还没有在 PassMark 测试中出现，因此第一只是暂时的。

IT之家了解到，消息称，英特尔 13 代酷睿处理器将在北京时间 9 月 28 日凌晨发布，10 月 20 日上市，首发上市型号包括 i9、i7、i5 的 K 系列型号。13 代酷睿 i9K 型号会在 9 月 28 日发布后在国内开启预售，之后，10 月 13 日似乎还有一场国内发布会，届时 i7K 和 i5K 型号将开启预售。