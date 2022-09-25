全新斯柯达明锐纯电版曝光，有望于 2030 年内正式亮相

IT之家 9 月 25 日消息，明锐 Octavia 是斯柯达最畅销的系列，此前已在 2020 年突破了 700 万辆的销量大关。

最新消息表明，纯电新车可能会在 2025 年后，到 2030 年底前的一段时间内亮相，同时还有消息表示，斯柯达目前已经启动了新车的开发工作。

据 Autocar 报道，全新斯柯达明锐纯电版的开发已经在进行中，然而是在 2026 年 Fabia、Karoq 和 Kodiaq 电动汽车首次亮相之后才会到来。

如此长的时间意味着斯柯达可能会使用尚未发布的 SSP 纯电平台，预计该架构将从本世纪后半叶开始逐步取代目前广泛使用的 MEB 平台，最终成为整个大众集团的支柱，并将为用户带来更优的智能化表现。

有报道称，常规 FWD 车型将采用双前电机设计，而 AWD 和 vRS 型号将采用四电机设计，还有可能会搭载斯柯达将在 2024 年或 2025 年才会发布的电池，至少将具有 89 千瓦时的容量，预计提供超过 370 英里（595 公里）的续航里程，而且还能支持 200 千瓦的快充。

在造型方面，纯电版明锐将采用斯柯达新的“现代固体”设计语言，类似刚刚发布的 Vision 7S 概念车，并将保留轿车和 Combi 的车身风格，不过应该会有一些小的变化。

斯柯达最近证实，改款的 Octavia 将于 2024 年首次亮相，预计纯电版车型将在那之后开始测试。