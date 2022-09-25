NBA 2K23 不像是一个 2K 游戏

去年这个时候我曾说过，自己买 PS5 其实就是为了能玩到次世代版的 2K，今天看来这个决定很正确，因为最新的 NBA 2K23 的 PC 版居然仍不是次世代版。

对于 PC 玩家来说，这是个挺遗憾的事，因为次世代版的 NBA 2K23 实在是一款和之前很不一样的游戏。

11 年前，NBA 2K11 推出，至今仍被认为是最好的 NBA2K 游戏之一，使用了乔丹作为封面，还有乔丹的经典挑战模式。

在今年，2K 系列来到了 23 这个特殊的年份，再一次将篮球之神印上封面，再次拿出了乔丹挑战模式。

▲ 但想要乔丹封面得加钱

从表面看，2K23 又是一个典型的 2K 年货作品，一切都是那么熟悉。然而试了几天之后我发现有个问题，NBA 2K23 好像丢掉了系列的传统，不再像一个 NBA 2K 游戏了。

一款正宗的 NBA 2K 游戏应该有治疗中度低血压的能力。

但玩了几天的 NBA 2K23 我居然一切正常，没摔过手柄，也几乎没骂过街，这本身就挺值得吐槽了，有一种明明吃了华莱士却没有喷射的失落感。

往年到了这个时候，我都会有一肚子苦水要倒，但如今我没有什么特别的感觉，就像玩了一个正常游戏那样。

NBA 2K23 里，詹姆斯能利用身体优势挤开对方进行突破，而不是被库里那样壮硕的身体挡住。扣篮时，球员手里的球好像被某种力抓住了一样，而不是被身后人的轻轻一碰就掉。AI 在防守时会在你做出动作之后才有反应，而不是在你输入按键时就已经预知了你的意图。这个游戏甚至都开始遵守牛顿第一运动定律了。

当 2K 的游戏物理系统开始偏向经典力学而不是量子力学，你知道这里面肯定出了什么问题。如果挡住 logo，你会觉得这是其他什么厂商做出来的游戏，当然你也知道那只是幻觉。

▲ 2K23 最让人烦恼的地方是投篮。

这一代明显提高了突破的成功率，突破更加容易，终结成功率也更高，身高、体型的优势被展现出来。

另一方面游戏对远投进行了限制，具体说就是提高了投篮的门槛。

之前的 2K 中，球员的投篮属性值是很重要的，虽然有投篮时机这个系统，但投篮能力 90 的球员，投篮时机的宽容度更高，即使不是完美出手也有很大概率能投进，而投篮能力 60 的球员只有在完美出手时才能命中，他们的完美出手区间也会非常窄。

而在 2K23 中，投篮属性的影响好像不那么明显，所有球员的投篮都必须在完美出手，或几乎完美出手时才能命中，而且每个人完美出手的区间都非常的窄。往年中被判定为稍晚或稍早的投篮，在 2K23 可能就是过晚或过早，以至于很多人在最早试玩时误以为只有完美出手才能进球。

▲ 这是一次过早出手

而且这不仅限于 3 分投篮，绝大多数的投篮都是如此，中距离投篮的完美区间并不会比 3 分投篮更宽。

也就是说这一代对玩家的要求更高了，如果玩家自己的手感不好，哪怕使用库里，也会连续空位三分不中，甚至中投都进不了，和一个不会投三分的球员差不多。这时你会觉得篮筐和自己有仇，会对自己的投篮变得愈发不自信，越投越没有，逐渐被情绪所控制。

相反在玩家手感好的时候，又会感觉自己好像死神附体，当着防守球员的面干拔三分也能命中。

这两种状态都是我亲自经历过的，你本来用得很好的球员，可能会在关键时刻连投不进，这种感觉实在让人沮丧。但我没法像以前那样喷游戏 AI 脑残了，因为每个投篮都是我控制。

我也久违地在 2K23 中体验到了那种手感火热、主宰比赛的快感，因为每个投篮都是我控制。就像很多魂系游戏一样，虽然会给你挫折，但成功的喜悦也是成倍的，因为你不只是击败了敌人，你也超越了自己。

2K11 在当年创造了篮球游戏的新高度，也给 2K 系列之后的 10 多年定下了基础框架。NBA 2K23 达不到这种高度，它并没有什么不得了的创新和突破，它的进步就是改掉了一些玩家们多年来诟病的问题，挑不出什么特别的毛病，这对于如今的 2K 系列已经是一个难得的进步了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：石叶 young