2022 可再生能源就业报告发布，中国工作岗位占全球四成

IT之家 9 月 25 日消息，国际可再生能源机构 (IRENA) 和国际劳工组织 (ILO) 发布了全球可再生能源就业报告，揭示了哪些国家和地区在风能和太阳能制造和安装方面处于世界领先地位。

《可再生能源与就业：2022 年年度回顾》显示，在可再生能源领域工作的人数持续增长。尽管新冠疫情和日益严重的能源危机，2021 年全球仍然新增了 70 万个可再生能源就业岗位，使全球可再生能源就业人数达到 1270 万，中国占全球总数的 42%，其次是欧盟和巴西各占 10%，美国和印度分别占 7%。

该报告的作者指出，新冠疫情直接促进了各国国内的就业机会：“在额外的供应链中断、贸易争端和地缘政治竞争的背景下，越来越多的担忧正在增强人们对供应链本地化的兴趣，以增强弹性、国内价值和创造就业机会。”

IT之家了解到，报告称，到 2030 年，全球可再生能源工作岗位数量预计增至 3820 万个。太阳能占可再生能源劳动力总数的三分之一以上，是增长最快的可再生能源行业。

中国是太阳能光伏板的领先制造商和安装商，海上风电工作岗位的数量正在增长。东南亚国家也正在成为主要的太阳能光伏制造中心和生物燃料生产国。

印度增加了超过 10GW 的太阳能光伏发电，创造了许多安装工作，但该国仍然严重依赖进口太阳能电池板。

欧洲国家现在占世界风能制造产量的 40% 左右，是最重要的风电设备出口国，欧洲也在尝试重组其太阳能光伏制造业。

墨西哥是西半球领先的风力涡轮机叶片供应商。巴西仍然是生物燃料的主要雇主，它还在风能和太阳能装置方面增加了许多工作岗位。美国正开始为其新兴的海上风电行业建立国内工业基地。

非洲国家目前的作用仍然有限，但报告指出，分散式可再生能源的就业机会越来越多，特别是在支持当地商业、农业和其他经济活动方面。

完整报告：点此查看