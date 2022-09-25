为什么别人的狗上过大学，我的狗只会吃喝睡？

有句话说：“边牧是边牧，狗是狗。”

普遍认为，边境牧羊犬是狗中最“聪明”的品种。在网络上，我们经常能看见边牧一字不差地遵循主人的指令，网友们都调侃，“别耽误狗子上大学”。

▲ 图片来源：西卡观察员

边牧真的这么聪明吗？

目前世界上被认为最聪明的狗，是一只来自美国南卡罗来纳州的边牧 Chaser，它的主人是一名退休的心理学教授。从 Chaser 两个月起，主人就有意训练它认识名词。

▲ Chaser 和主人。图片来源：American Kennel Club

主人会拿一个蓝色的球，在 Chaser 面前展示，告诉它这是什么，然后把球扔出去，让它捡回来。如此反复练习，到了第三天，Chaser 就能准确无误地把物品捡回来。

通过这个方法，Chaser 五个月大的时候，就已经认得 40 个名词。

后来，Chaser 熟悉了这个模式，学东西越来越快，新物品只要教一次就能认得。在 15 年的狗生中，它一共学会了超过 1000 个名词，也能听懂一部分形容词，比如大、小、快、慢。

▲ Chaser 只听声音就能准确拿取玩具。图片来源：BBC One

无独有偶，在德国一只名为 Rico 的边牧也被发现有相似的天赋。它能够把 200 件物品与它的标签对应起来。研究人员认为，Rico 学习新事物的速度与准确度与三岁小孩类似。

但并非所有边牧都这么聪明。

一位动物行为学家 Fugazza 做过一个实验，对象是 34 只不同品种的宠物狗，她让主人教这些狗狗两种不同玩具的名字。最终只有一只叫 Oliva 的边牧成功辨认出这两种玩具，通过了测试。

而失败的 33 只狗狗中，有 18 只都是边牧。这意味着，即使在同一品种的狗中，学习的天赋也是因狗而异的。

▲ 在一项狗敏捷大赛中，一只叫 P!NK 的边牧连续三年夺冠。图片来源：Fox sports

其实，狗中的“学霸”不只边牧，其他品种的狗也有比较高的“智商”，包括贵宾犬、德国牧羊犬、金毛寻回犬、杜宾犬、拉布拉多等。

这些犬类品种一般能够通过少于 5 次的重复，就能理解主人的新指令，而且有 95% 的几率能够记住这个指令。

在服从人类的指令方面，狗甚至比黑猩猩还要厉害。

研究者在各种动物面前放置了两个地点，其中一个地点有食物，而人会用手指向有食物的方向。黑猩猩会无视人的提示，随机走向其中一个地点；猫则会奇怪地盯着人的手指看。

只有狗会遵循人的指示，毫不犹豫地扑向有食物的地方。

▲ 日本综艺节目《阿笨与阿占》中的黑猩猩阿庞与斗牛犬詹姆斯。图片来源：gifer

狗非常擅长观察与模仿人类。

心理学家常用的有一个“绕路问题”。即在小狗面前放置一个 V 形栅栏，V 形的底端对着小狗，栅栏背后则放置有食物。

小狗如果想吃到食物，就必须绕过栅栏，也就是它必须离目标物越来越远，才能达成目的。一般在尝试四到五次后，小狗才能成功吃到食物。但如果先让人类在它面前示范一次，小狗立刻就能一次成功。

▲ 图片来源：Boredpanda

相较之下，有些犬类品种则非常“不听话”，比如松狮犬、斗牛犬、西施犬、圣伯纳犬、吉娃娃、阿富汗猎犬等。

研究者曾对松狮犬进行训练，发现光是一个“坐下”的指令，松狮犬就要平均学习 80~100 次才能做成。而且过后只有 25% 的几率能够记住这个指令。

▲ 松狮犬最大能长到 40 公斤。图片来源：Pinterest

大家喜欢的哈士奇要比松狮犬稍微好点，指令重复 25~40 次就能学会。

但有研究者认为，那些难训练的狗不是出于智商问题，而是个性问题。在可训练性排名中靠后的犬种，一般是因为它们在训练中容易分心，被其他气味或声音吸引，阻挠了它们的技能学习。

所以，如果你家的狗不太聪明，你可以这样为它辩护：“我家狗狗有个性。”

▲ 图片来源：icegif

同样道理，也不是“聪明”的狗就能成为导盲犬。无法做导盲犬的狗，一般是出于个性问题，包括恐惧感强、过于兴奋、害羞、攻击他人或缺乏合作精神。

而只有热爱这份工作的狗才能成为导盲犬。

导盲犬“上班”的时候非常专注，因此在路上见到导盲犬，不要去抚摸和喂食。“下班”后，它们则会像普通宠物一样，想跟主人玩耍，得到爱抚。

▲ 帅气的导盲犬。图片来源：AZpetvet

那么，影响一只狗的社会性和个性形成的因素有哪些呢？

研究者发现，较为关键的因素之一，是小狗母亲在断奶期的严厉程度。

一般小狗在四周或五周大的时候，会逐渐开始断奶，母亲会拒绝再喂养幼犬。有些母亲会比较严厉，用低吼、龇牙咧嘴的姿态来拒绝向它索取乳汁的孩子；而有些母亲则比较温柔，选择用舔舐和抚摸的方式安抚狗宝宝。

▲ 图片来源：dogs-love to know

母亲在断奶期的严厉程度，会直接影响小狗长大后与人类相处的好坏。

为了判断小狗的可驯化程度，研究人员会对小狗进行“寻回测试”，即把一个网球扔出去，让小狗叼回来。那些无法寻回网球的，长大后一般都很难被人类驯化，而拥有一个温柔母亲的小狗，往往会在这项测试中表现比较好。

需要强调的是，虽然基因和成长环境会影响狗的训练难易度，但通过恰当的技巧和训练，绝大部分狗都可以掌握一定的技能，适应和人类共存的生活环境。

▲ 贵宾犬因为可爱又容易训练，是马戏团的常客。图片来源：youtube

研究犬类的心理学家 Stanley Coren 认为：“任何一个犬种中两只不同的狗之间的差别，要远远大于不同的犬种或血统间的差别。”

大约 1.5 万年前，人类开始驯化狗。

狗通过亲近人类来换取食物，而充分地了解主人的意图，能够让它们获得更大的生存机会。因此，在长期的自然选择与人工选择下，狗成为最能理解人类的复杂信号，以及最能理解人类情感的家养动物。

▲ 大约 7000 年前的一块利比亚岩石上，猎人与他的狗。图片来源：Getty Images

狗狗喜欢你，是出于一种条件反射。你给它们喂食、和它们玩耍、抚摸它们、给它们一个舒适的窝，这都能让小狗产生愉快的感觉，而这种感觉又与你这个人紧密联系。

同样地，如果你生气、哭泣、大吵大闹，狗也会产生一种不愉快的反应。

作为人类长久以来的陪伴者，我们追求的不是培养出世界上最“聪明”的狗，而是希望狗成为我们最忠诚、最默契、最能理解我们的伙伴。

在这一点上，也许狗做得比人类还要好。

▲ 图片来源：Gifphy

参考资料：

[1]Stanley Coren. How Dogs Think: What the world looks like to them and why they act the way they do.

[2]Rosalind Arden. et al. A general intelligence factor in dogs

[3]Some dogs are geniuses—just like humans. National Geographic

[4]Dogs understand praise the same way we do. Here's why that matters. National Geographic

[5]Remembering Chaser, the “Smartest Dog in the World”. American Kennel Club

[6]Fugazza, C. et al. Word learning dogs (Canis familiaris) provide an animal model for studying exceptional performance. Sci Rep 11, 14070 (2021).

[7]Are chow chows the most stupid dogs in the world? The Guardian

[8]Dogs: an uncomplicated relationship. The Guardian

[9]Who’s a clever dog? Scientists study secrets of canine cognition. The Guardian

[10]How Guide Dogs Work. How stuff works

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Greye 审校：韩晶晶