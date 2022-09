为什么别人的狗上过大学，我的狗只会吃喝睡？

有句话说:“边牧是边牧,狗是狗。”

普遍认为,边境牧羊犬是狗中最“聪明”的品种。在网络上,我们经常能看见边牧一字不差地遵循主人的指令,网友们都调侃,“别耽误狗子上大学”。

▲ 图片来源:西卡观察员

边牧真的这么聪明吗?

目前世界上被认为最聪明的狗,是一只来自美国南卡罗来纳州的边牧 Chaser,它的主人是一名退休的心理学教授。从 Chaser 两个月起,主人就有意训练它认识名词。

▲ Chaser 和主人。图片来源:American Kennel Club

主人会拿一个蓝色的球,在 Chaser 面前展示,告诉它这是什么,然后把球扔出去,让它捡回来。如此反复练习,到了第三天,Chaser 就能准确无误地把物品捡回来。

通过这个方法,Chaser 五个月大的时候,就已经认得 40 个名词。

后来,Chaser 熟悉了这个模式,学东西越来越快,新物品只要教一次就能认得。在 15 年的狗生中,它一共学会了超过 1000 个名词,也能听懂一部分形容词,比如大、小、快、慢。

▲ Chaser 只听声音就能准确拿取玩具。图片来源:BBC One

无独有偶,在德国一只名为 Rico 的边牧也被发现有相似的天赋。它能够把 200 件物品与它的标签对应起来。研究人员认为,Rico 学习新事物的速度与准确度与三岁小孩类似。

但并非所有边牧都这么聪明。

一位动物行为学家 Fugazza 做过一个实验,对象是 34 只不同品种的宠物狗,她让主人教这些狗狗两种不同玩具的名字。最终只有一只叫 Oliva 的边牧成功辨认出这两种玩具,通过了测试。

而失败的 33 只狗狗中,有 18 只都是边牧。这意味着,即使在同一品种的狗中,学习的天赋也是因狗而异的。

▲ 在一项狗敏捷大赛中,一只叫 P!NK 的边牧连续三年夺冠。图片来源:Fox sports

其实,狗中的“学霸”不只边牧,其他品种的狗也有比较高的“智商”,包括贵宾犬、德国牧羊犬、金毛寻回犬、杜宾犬、拉布拉多等。

这些犬类品种一般能够通过少于 5 次的重复,就能理解主人的新指令,而且有 95% 的几率能够记住这个指令。

在服从人类的指令方面,狗甚至比黑猩猩还要厉害。

研究者在各种动物面前放置了两个地点,其中一个地点有食物,而人会用手指向有食物的方向。黑猩猩会无视人的提示,随机走向其中一个地点;猫则会奇怪地盯着人的手指看。

只有狗会遵循人的指示,毫不犹豫地扑向有食物的地方。

▲ 日本综艺节目《阿笨与阿占》中的黑猩猩阿庞与斗牛犬詹姆斯。图片来源:gifer

狗非常擅长观察与模仿人类。

心理学家常用的有一个“绕路问题”。即在小狗面前放置一个 V 形栅栏,V 形的底端对着小狗,栅栏背后则放置有食物。

小狗如果想吃到食物,就必须绕过栅栏,也就是它必须离目标物越来越远,才能达成目的。一般在尝试四到五次后,小狗才能成功吃到食物。但如果先让人类在它面前示范一次,小狗立刻就能一次成功。

▲ 图片来源:Boredpanda

相较之下,有些犬类品种则非常“不听话”,比如松狮犬、斗牛犬、西施犬、圣伯纳犬、吉娃娃、阿富汗猎犬等。

研究者曾对松狮犬进行训练,发现光是一个“坐下”的指令,松狮犬就要平均学习 80~100 次才能做成。而且过后只有 25% 的几率能够记住这个指令。

▲ 松狮犬最大能长到 40 公斤。图片来源:Pinterest

大家喜欢的哈士奇要比松狮犬稍微好点,指令重复 25~40 次就能学会。

但有研究者认为,那些难训练的狗不是出于智商问题,而是个性问题。在可训练性排名中靠后的犬种,一般是因为它们在训练中容易分心,被其他气味或声音吸引,阻挠了它们的技能学习。

所以,如果你家的狗不太聪明,你可以这样为它辩护:“我家狗狗有个性。”

▲ 图片来源:icegif

同样道理,也不是“聪明”的狗就能成为导盲犬。无法做导盲犬的狗,一般是出于个性问题,包括恐惧感强、过于兴奋、害羞、攻击他人或缺乏合作精神。

而只有热爱这份工作的狗才能成为导盲犬。

导盲犬“上班”的时候非常专注,因此在路上见到导盲犬,不要去抚摸和喂食。“下班”后,它们则会像普通宠物一样,想跟主人玩耍,得到爱抚。

▲ 帅气的导盲犬。图片来源:AZpetvet

那么,影响一只狗的社会性和个性形成的因素有哪些呢?

研究者发现,较为关键的因素之一,是小狗母亲在断奶期的严厉程度。

一般小狗在四周或五周大的时候,会逐渐开始断奶,母亲会拒绝再喂养幼犬。有些母亲会比较严厉,用低吼、龇牙咧嘴的姿态来拒绝向它索取乳汁的孩子;而有些母亲则比较温柔,选择用舔舐和抚摸的方式安抚狗宝宝。

▲ 图片来源:dogs-love to know

母亲在断奶期的严厉程度,会直接影响小狗长大后与人类相处的好坏。

为了判断小狗的可驯化程度,研究人员会对小狗进行“寻回测试”,即把一个网球扔出去,让小狗叼回来。那些无法寻回网球的,长大后一般都很难被人类驯化,而拥有一个温柔母亲的小狗,往往会在这项测试中表现比较好。

需要强调的是,虽然基因和成长环境会影响狗的训练难易度,但通过恰当的技巧和训练,绝大部分狗都可以掌握一定的技能,适应和人类共存的生活环境。

▲ 贵宾犬因为可爱又容易训练,是马戏团的常客。图片来源:youtube

研究犬类的心理学家 Stanley Coren 认为:“任何一个犬种中两只不同的狗之间的差别,要远远大于不同的犬种或血统间的差别。”

大约 1.5 万年前,人类开始驯化狗。

狗通过亲近人类来换取食物,而充分地了解主人的意图,能够让它们获得更大的生存机会。因此,在长期的自然选择与人工选择下,狗成为最能理解人类的复杂信号,以及最能理解人类情感的家养动物。

▲ 大约 7000 年前的一块利比亚岩石上,猎人与他的狗。图片来源:Getty Images

狗狗喜欢你,是出于一种条件反射。你给它们喂食、和它们玩耍、抚摸它们、给它们一个舒适的窝,这都能让小狗产生愉快的感觉,而这种感觉又与你这个人紧密联系。

同样地,如果你生气、哭泣、大吵大闹,狗也会产生一种不愉快的反应。

作为人类长久以来的陪伴者,我们追求的不是培养出世界上最“聪明”的狗,而是希望狗成为我们最忠诚、最默契、最能理解我们的伙伴。

在这一点上,也许狗做得比人类还要好。

▲ 图片来源:Gifphy

