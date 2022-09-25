保护线下传统书店，法国正研究在线图书订单“3 欧元”送货费规则

IT之家 9 月 25 日消息，法国正在制定一项将影响在线图书订单的新费用，以帮助传统书店保持竞争力。以在线书商起家的亚马逊和其他公司已经使在线购买书籍变得非常便宜，这对独立书店造成了伤害。根据新计划，法国将对 35 欧元（约 242.55 元人民币）以下的在线图书订单征收 3 欧元（约 20.79 元人民币）的送货费，超过该门槛的订单将按现有的 1 欧分收取送货费。

援引法国政府的话说：

“这将使图书行业适应数字时代，通过恢复大型电子商务平台之间的平衡，无论订单大小，这些平台都提供几乎免费的书籍送货服务，而线下书店则无法与这些送货价格相匹配。3 欧元的送货费…… 对于图书购买者来说并不会被劝退，而 35 欧元的门槛将有利于分组订单，这在环境方面是有益的。”

IT之家获悉，法国政府表示，新的 3 欧元送货费包括税费和规避行为将被禁止，即使通过忠诚度计划或联合购买书籍和其他物品也是如此。法国将向欧盟委员会通报其计划，该费用将在欧盟批准六个月后生效。

亚马逊此前曾表示，这些计划将加剧该国的通货膨胀，并会伤害农村地区的图书购买者，他们别无选择，只能在线订购图书。代表该国独立书店的协会表示，这些措施还不够，并要求降低从书店运送书籍的邮局费用。

据路透社报道，法国拥有 3300 家独立书店，但由于亚马逊和 Fnac 等在线零售商，这一数字正在缓慢下降。虽然收费将使书店更有意义，但这些变化并未让在线订购书籍并将它们直接送到客户家中的便利性体验下降。