澳大利亚运营商 Optus 数据库惊天泄露，约 40% 国民信息已被盗

IT之家 9 月 26 日消息，据路透社报道，澳大利亚第二大运营商 Optus 一直在与客户联系，告知他们的数据被泄露，至少包括 1000 万客户的个人信息受损，受影响的用户数量相当于该国 2590 万人口的 40% 左右。

此次数据库泄露的规模使其成为该国历史上最大的网络安全事件之一。

据报道，此次涉案信息包括数据库中用户的姓名、出生日期、家庭住址、电话号码、电子邮件地址、驾照号码、护照号码等。目前已知的关于数据泄露的所有信息是，它来自一个离岸实体。

Optus 首席执行官 Kelly Bayer Rosmarin 表示，对这次网络攻击感到遗憾和愤怒。

Optus 官方则表示，它正试图联系“所有客户，通知他们关于网络攻击对其个人信息的影响（如果有的话）”。

Optus 表示：“我们将从身份证件号码可能已被泄露的客户开始，他们将在今天收到通知。” “我们将最后通知没有受到影响的客户。此次事故没有密码或财务细节被泄露。”IT之家了解到，Optus 称数据泄露事件似乎并未影响企业客户。

这位首席执行官指出，许多 Optus 客户现在担心他们的个人信息的安全性，并对这一事件感到沮丧。

澳洲当局正在调查可能的线索。《悉尼先驱晨报》昨天发表了一篇报道，称 Optus 收到了勒索威胁，要求其支付 100 万美元的加密货币，否则黑客将出售数百万客户的个人信息。澳大利亚联邦警察告诉路透社，在“暗网”和其他来源可以购买到 Optus 客户数据和其他“凭证”。

Optus 指出，由于执法部门正在调查此事，因此它可以发布的与此数据泄露有关的信息量是有限的。该运营商指出，属于黑客的 IP 地址在欧洲不同国家之间移动。他们建议客户留意他们账户中的任何异常和可疑活动。