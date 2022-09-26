小米 Redmi A1+ 曝光：搭载联发科 Helio A22 芯片，背部指纹识别

IT之家 9 月 26 日消息，小米最近在印度推出了 Redmi A1，是一款价格实惠的入门级智能手机。现在看来，该公司正准备推出另一款名为 Redmi A1+ 的 A 系列手机。

该设备最近已在各种认证网站上出现，并且渲染图和详细规格已曝光。从图中可以看到，Redmi A1+ 拥有三款配色，后置双摄，配备水滴屏，还有背部指纹识别。

据 @Sudhanshu1414 爆料，Redmi A1+ 将配备 6.52 英寸 HD+ 显示屏，分辨率为 1600 x 720，纵横比为 20:9，触摸采样率为 120Hz，峰值亮度达 400 尼特。

IT之家了解到，爆料称这款手机将搭载联发科 Helio A22 处理器，与 Redmi A1 相同，搭配 2GB LPDDR4X 内存和 32GB 存储空间。软件方面，该机将运行 Android 12 操作系统。

影像方面，这款手机的背面将配备双摄像头，包括一个 8MP 主摄。前置 5MP 镜头，用于自拍和视频通话。Redmi A1+ 将配备 5000mAh 电池和 10W 充电器。

此外，该机配备 3.5 毫米耳机插孔、Micro-USB 接口、双 Nano SIM 卡槽、microSD 卡槽、VoWiFi、2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙 5.0。

《Redmi A1 真机上手：搭载联发科 Helio A22 芯片、 5000mAh 电池，下周发布》