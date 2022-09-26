只需 5 秒就“满血”，两轮车换电跑在了电动汽车前面？

「 电动两轮车能跑通换电模式吗？」

能让纯电动汽车在短短几分钟内“满血复活”的换电模式，一直被誉为是消除车主续航焦虑、解决充电难题的补能终极模式，蔚来、吉利、宁德时代等企业纷纷驶入赛道，并开始布局各自的换电站网络。

然而公开数据显示，截至今年 6 月底，国内新能源汽车的保有量，已经突破了 100 万辆，全国充电基础设施数量为 391.8 万台，而换电站的数量仅有 1582 座。显然，有限的站点规模让换电模式变得略显“骨感”。

尽管换电模式在新能源汽车领域的发展称不上顺利，但在两轮电动车领域，却似乎多点开花，像“阿里系”哈啰、中国铁塔、豪爵与雅迪共同打造的换换等，都是行业的主流玩家。

根据中国自行车协会的数据显示，截至 2021 年底，中国两轮电动车的保有量为 3.4 亿辆。加上新的消防法规中严禁两轮电动车上楼，各种因素所催生的补能市场，似乎不容小觑。

那么，两轮电动车换电模式的出现，能否彻底改变用户的补能模式、用车体验？新能源汽车换电的痛点，是否也会在两轮电动车换电模式上有所体现？两者之间，有无经验借鉴的可能性？

「 01 」两轮车换电“宜商不宜家”

两轮电动车用户，苦充电久已。

相比新能源汽车，两轮电动车不具备快充能力。因此，充满一台续航约为 40 公里的两轮电动车，往往需 7~8 个小时。如果用户的通勤距离稍微长一些，基本得每日一充。

“车子只要充电，七、八个钟拔不了，临时想出门买点东西都只能走路。”一年前，家住深圳龙岗宝龙的张玫（化名）为了方便上下班、接送孩子上下学，购买了一辆两轮电动车。

他每天下班回家给车子充上电，第二天早上满电出行，也还算方便，但后续发现，小区里电动两轮车越来越多，回家能否给车顺利充上电全看运气，“要是睡前还是抢不到空闲的插座充电，第二天就得搭公车了。”

最近，深感两轮车充电不便的张玫，在出租屋附近发现了一个换电箱，箱体上“极速换电”的标语深深吸引了她。然而，在扫码、了解换电流程之后，她却打了起退堂鼓。

“一个月换电 20 次的话，收费 99 元。如果是不限次换电，收费 299 元。”张玫告诉懂懂笔记，相比充电，即便自己选择最低的 99 元 / 20 次月换电套餐，补能成本并无优势。

即便每天都给两轮车充电，每次充电 8 个小时，按照目前深圳大部分 300W 充电桩收费为 1 元 / 4 小时计算，也只需要 2 元。即便日充，每个月也只需要 60 元。若购买充电月卡的话，30 次充电仅需 40 元，成本更低。

然而，对于她的这种顾虑，一家电动两轮车换电站的经营者张先生却不以为然，“实话说，换电站的目标，要是锱铢必较的家庭用户，我们加盟商早就饿死啦，换电站主要的用户其实是外卖员。”

他告诉懂懂笔记：即便专为跑单设计、搭配了大容量锂电池的商用两轮车，充满一次电也需要 6 小时，以续航 80 公里计算，很难支撑骑手一天的业务量。有数据显示，外卖员送 30 单外卖，大概需要跑 100 公里。

“有很多外卖小哥说，有时跑完午餐，下午就得给车子充电，晚餐再跑。”为了不错过晚餐的高峰期，不少外卖员只能放弃上班族叫下午茶外卖的小高峰，“至于跑下午茶订单的外卖员，往往又会错过宵夜的小高峰。”

即便有外卖员购买了两块电池，一块用、一块充，随时替换，但张先生对此坦言，经过几年的发展，曾经红极一时的智能充电柜大多长期失修，已经影响正常使用。《北京日报》记者曾走访过 8 个小区的智能充电柜，发现有 5 个存在“罢工”情况。

可见，两轮车换电模式的出现，让以跑单、计量决定每天收入的快递骑手，不再因为充电等待的问题，错失了赚钱的机会。有几位使用了换电服务的外卖员也透露，每个月 299 元的换电费用，对他而言不难接受。

毕竟，一天省下 6 小时充电时间，外卖员能多跑 15~20 单外卖，按一单 4~6 元的外送费计算，每月可多赚 2500 元左右。是真正意义上的花钱买时间，时间就是金钱。

只是，看似“利好”外卖骑手钱包的两轮车换电模式，普及、推广上仍有一定的弊端，而且与新能源车领域的换电模式的弊端比起来，不能说毫无关系，只能说是一模一样。

「 02 」迷你版“新能源汽车换电”？

“换电真的很方便，但前提是得先换车。”

广州一位外卖骑手张旭（化名）告诉懂懂笔记，上周，他在收工回出租屋路上，看到路上有同行骑手，正在换电柜前扫码换电，了解一番之后，他发现换电真的能帮他节省很多时间，跑更多单，赚更多的钱。

然而，电动两轮车要想通过换电的方式补能，前提是车型支持换电。而他刚刚购买不到半年的商用两轮车，还是铅酸电池的。因此，要想换电补能，就必须购买换电品牌指定的车型产品。

“我稍微对比了几家品牌，续航百公里可换电车型，基本都要 4500 元。”至于与新能源汽车类似的租电（车电分离）方案，则裸车价格为 2800 元左右，每月租电 59 元，并承诺 1~2 年在网（保证使用），每月免费换电 15 次。

张旭坦言，自己寻思着每月 15 次免费换电，跑外卖完全不够用，因此，他一开始便放弃了所谓的车电分离方案。并打算卖了现在的车贴钱买台换电车，“但估了一下价，我还要贴近 1500 元，所以还是考虑看看。”

当然，除了相对昂贵的车价之外，导致他“考虑看看”的因素，还有担心自己买了换电品牌指定的车型之后，相当于“在一棵树上吊死”—— 毕竟，不同品牌换电车之间的电池不通用。

首先，与新能源汽车换电的现状一样，电动两轮车换电的电池，并没有统一标准、统一协议。因此，A 品牌的指定的换电车型，往往不能使用 B 品牌出租的电池，“就像蔚来的车，只能去蔚来的换电站换电，一样的道理呀。”

其次，一旦换电品牌倒闭、跑了，自己花钱买的电动两轮车，日常补能难免会受影响。除此之外，由于换电模式中的电池、渠道缺乏可替代性，品牌自然也就掌控着换电的收费，说涨就涨，买了车的用户毫无“安全感”可言。

“还有一部分换电品牌，机柜、网点还很少，骑手换电还不一定会方便。”深圳骑手小陈透露，不同区域同一品牌的换电站，往往不均匀，间隔参差不齐，“咱就说坪山区吧，有时候方圆 7、8 公里找不到一个换电站。”

为了验证他的说法，懂懂笔记下载了好几款两轮车换电 App，查看换电站的位置，均发现布局不均的问题，其中一家承诺宣称“5 公里一个换电站”的换电品牌，不少换电站之间的距离，甚至隔着十几公里。

“而且，两轮车换电站，电池调度的手段跟共享充电宝一样，一切随缘。”小陈说，如此一来，经常造成很多换电需求高的区域，一电难求，而需求低的，大量满电电池闲置，又浪费资源。

不难看出，诸如电池标准不统一、不通用，换电站数量有限、分布不均匀等新能源汽车换电业务发展的弊端痛点，在电动两轮车换电模式下，也是同样存在的。

可即便如此，未来电动两轮车换电模式的普及与推广，仍要比新能源汽车换电业务更为顺利。这到底又是为什么？

「 03 」将来两轮车只买可换电的？

“相信我，以后除了外卖员以外，换电的用户会越来越多。”

聊及电动两轮车换电的话题，在深圳西乡经营电动两轮车店的小赵，始终透露出对换电模式前景的满满自信。他告诉懂懂笔记，今年三月，他在了解电动两轮车换电模式之后，便果断转型成为了换电专门店。

换句话说，他目前店里所有的电动两轮车，均是可以换电的。即便在转型之后的几个月里，不断有顾客质疑，两轮车换电最终能否成为主流，他都仍然认定换电将是两轮车补能的终极模式。

“目前，换电行业的发展趋势，以及两轮车的迭代频率都让我看到希望。”

小赵解释道，很多消费者可能觉得换电很方便，但目前自家两轮车还能用，换掉实在太浪费，同样是“下次一定”—— 将来买电动两轮车再考虑购买可换电型号。至于换车的节点，往往不会让车企等待太久。

有专家认为，当前电动两轮车的自然更替周期为 3~5 年，甚至有不少用户，只使用了 1~2 年，便会出于对更长的续航、更好的行驶品质、更高的智能程度，选择更换一台新的电动两轮车，迭代周期比新能源车短多了。

艾瑞数据显示，2021 年中国两轮电动车累计销量达成 4100 万辆。浙商证券的分析则认为，在电动两轮车保有量和自然更替周期的推动下，行业未来年销量预计约 6000 万辆。

“只要换电模式足够便利，使用的人渐多，价格趋于实惠，厂商宣传得当，很有可能在 3~5 年的迭代节点，吸引更多的消费者选择购买可换电的两轮车。”而且，小赵强调，换电的车型，不会比同级别、同续航锂电车贵多少。

目前，顾客觉得换电车贵，绝大部分是拿可换电的车型，去对比传统铅酸车型的价格。毕竟，花大几千元购买一台可换电的电动两轮车，相信不少用户都能承受得起。但花几十万买一台可换电的新能源车，消费者就得想一想了。

此外，由于电动两轮车电池容量低、成本低，设置换电柜的场地要求较小。因此，普及电动两轮车换电需要的投入不会很高。街角、便利店、社区空地处，都可以设置两轮车换电柜，操作采取自助形式，也无需人工成本。

“电动汽车上的电池要十几万元。两轮车即便是能跑 100 公里续航的便携锂电池，价格也才小几千块钱，机柜成本也才几千，很多企业都敢出手押注换电业务。”小赵表示，目前，两轮车换电领域里的玩家，既有生产企业，也有中小创业者。

【结束语】

正是因为电动两轮车需求大、迭代快，换电硬件、场地成本投入并不大，电动两轮车换电模式，难免比新能源车领域的换电业务，走得更快，也更顺利，市场前景也更加广阔。

至于行业标准不统一、电池不通用的问题，不少业者也希望行业内有厂商牵头，制定一系列的标准、规范，让电池通用、通换，从而从根本上打消用户的顾虑 —— 毕竟新能源汽车的换电标准不统一，恰恰是其发展中最大的拦路虎。

本文来自微信公众号：懂懂笔记 （ID：dongdong_note），撰文：神乐 编辑： 秦言