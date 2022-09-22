上汽联合“两桶油”、宁德时代等成立电池租赁公司，将推出换电车型

IT之家 9 月 22 日消息，据上汽集团消息，近日，由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立，注册资本达 40 亿元人民币。

IT之家了解到，捷能智电将以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，构建车电分离完整生态，打造标准化平台。

在网络方面，捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的 5 万余座加油站网络，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。在车型方面，上汽集团旗下飞凡、荣威、MG、大通等品牌，即将陆续推出换电车型，覆盖 SUV、轿车、MPV 及商用车等全部品类。飞凡 R7 将成为换电模式下首款落地车型。

官方称，对消费者而言，捷能智电将带来全方位的补能新体验：以租代买，降低初始购车成本；可充可换，补能方式多种多样且更加便捷；车辆保值，免去电池衰减带来的整车估值降低；用升级的用户体验，切实助推新能源汽车销量增长。

官方还表示，同时，捷能智电通过开创补能新业态，推动加油站向综合能源服务站转型，为能源服务端打造新增长点。在电力网络端，它可以平衡电网负荷，构建虚拟电厂，有力提升总体效能。对电池制造端，在提升产业规模的同时，它还可以促进电池梯次利用，带来巨大的环保效益。