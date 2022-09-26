360 推出 Q20 Pro 手机：号称学生专用，禁止游戏促进学习

IT之家 9 月 26 日消息，360 手机现推出了一款名为“Q20 Pro”的新机，6+128GB 和 8+256GB 版本预售分别为 2198 元、2898 元，提供薄暮灰、幻境白两种配色。

据介绍，这款手机搭载了天玑 900 处理器，运行基于安卓 11 系统的 360OS，定位为青少年防沉迷手机，主打“禁游戏、助学习”，支持家长远程管理、名师免费课堂、安全上网。

该机采用 6.58 英寸 LCD 屏，分辨率为 1080*2408，刷新率为 120Hz，内置 4500mAh 电池，支持 33W 充电，厚 8.3mm，重 193g，后置 50MP+8MP+2MP 三摄，前置 8MP 摄像头，采用侧边指纹方案，保留 3.5mm 耳机孔。

目前 360 Q20 Pro 已经在中国电信终端产品库入库，显示搭载了天玑 700 处理器，运行基于安卓 11 系统的 360OS，定位为青少年防沉迷手机。

IT之家了解到，360 目前一直在售的学生手机，主打防沉迷和护眼，家长远程管理，名师免费课堂。

商品详情显示，“孩子手机能用多久、能用什么，家长说了算，随时远程设置，一键设置手机时间和可用软件，限制游戏娱乐，到点提醒、自动关闭。”