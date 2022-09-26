梦回 Windows XP，微软 Win10 / Win11 桌面的高级玩法

原文标题：《微软见了都得点赞！Windows 桌面的最高级玩法！》

这几天，Win11 22H2 发布的消息又掀起了网络上有关 Windows 更新的一系列讨论。

每当 Windows 发布一版大更新，网上有关的讨论最多的无非就是这个版本更新了什么内容，和老版本有什么区别，以及好用不好用之类的话题。

作为一个经历和使用过多个 Windows 历史版本的用户来说，有的时候，却并不关心这些。

记得最早接触电脑，我们还使用的是 XP 系统，蓝天白云草地壁纸和深蓝色风格的窗口，足以让许多人回忆起以往的点点滴滴。

但是 XP 等老旧系统已经被微软抛弃多年，如今如果想重新启用，可能不太现实，虽然老系统用不了，但是体验一把老版系统的感觉还是能够做到的。

今天推荐的这两款软件可谓是满满的回忆杀，能够瞬间让你有种返回到 20 年前的感觉。

RetroBar

RetroBar 是一款让任务栏瞬间恢复为 XP 以及 9X 系统风格的小软件，软件免安装，直接运行就可以使用。

首次运行 RetroBar，默认语言是英文，需要设置为中文才方便使用，设置方式是在任务栏上单击右键，然后点击「Properties」，最后进入语言选项将语言更改成简体中文。

除了语言，RetroBar 支持的主题非常丰富，包括 Windows 95-98、Windows 2000、Windows XP 等十几种皮肤。

每切换一种主题，窗口最上方都会预览出任务栏的最终效果，随之任务栏同时也会相应地变化。

RetroBar 还能更改任务栏位置，或上或左或右，都能根据需要随意变换，这对 Win11 来说可以说是一款福利工具，毕竟原版 Win11 的任务栏无非更改位置。

RetroBar 也支持开机自启，不用每次开机都去重新手动运行，省时又省力！

但大家要清楚，RetroBar 只能恢复任务栏的旧版效果，却不能变换开始菜单的样式，如果需要，建议搭配使用 Open-Shell 等这一类开始菜单美化工具，美化效果会更好！

为了正常运行 RetroBar，请首先保证你的电脑中已经安装了.NET 6 或更高版本。

RetroBar 开源地址：点此

XP Shutdown

准确来说这是两款程序，都属于免安装绿色小工具，直接双击运行。

XP_Settings.exe 这个程序文件用来调整软件的基础设置选项。

XP_Shutdown.exe 是关机程序，XP_Logoff.exe 是注销程序，每次运行这两款程序，系统桌面都会出现经典的 XP 风格关机菜单，甚至连桌面黑白特效也没有放过，简直满满的都是回忆！

如果我们开始菜单使用的 Open-Shell，那么还可以将 XP_Shutdown.exe 链接到开始菜单的关机按钮，每次关机时都将默认采用这种 XP 关机风格菜单。

链接方式是在关机菜单项中右键之后编辑选择菜单项，然后连接 XP_Shutdown.exe 程序。

这是在 Win10 上的最终效果图，感觉还不错吧！要是再将桌面也一并跟换成 XP 风格的蓝天白云草地壁纸，那就简直太完美了！

以上软件工具都打包好了，需要的就下载玩玩吧。

链接：点此

本文来自微信公众号：胡萝卜周 （ID：carrotchou），作者：麻花