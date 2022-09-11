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借助 UTM，苹果 M1 iPad Pro 成功实现虚拟化运行 Win10 系统

2022/9/11 8:06:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 普莱是袋熊 的线索投递！

IT之家 9 月 11 日消息，两年前，有开发者做出了一款名为 UTM 的虚拟机，基于 QEMU，无需越狱就可以让你在 iPhone 或者 iPad 上以一种“能用的速度”运行其他操作系统（Windows 或 Linux），现在它也已经适配 macOS。

现在有 YouTuber 放出了一段演示视频，展示了一款 M1 iPad Pro“全速”运行 Windows 10 的情况。据介绍，他使用 TrollStore 安装了 UTM 4.0 的开发版本，系统则为 iOS / iPadOS 15.0。

虚拟化运行 Win10 后，他还通过 Geekbench 进行了跑分，得分显示该虚拟化系统单核得分 1522 分，多核 5073 分，基本可以达到 M1 iPad Pro 正常水准的 90%/70%。虽然性能有所损耗，但这在虚拟化环境中已经属于顶流，因此他自称为“全速运行”。

IT之家提醒，这款基于 QEMU 的虚拟化 App 支持 30 多个处理器，包括 x86_64、ARM64 和 RISC-V，支持支持 iOS 11 以上版本的系统使用，可支持外接键盘、鼠标、触摸板、Apple Pencil 和控制器等，上述操作可参考官方 Windows 10/11 安装教程

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关键词：苹果WindowsiPad Pro

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