全球芯片需求疲软，分析师预计三星电子、SK 海力士 Q3 利润下滑

9 月 26 日消息，据国外媒体报道，当前全球存储芯片市场并不乐观，已有多家机构预计受需求下滑影响，三季度 NAND 闪存和 DRAM 的价格将下滑超过 10%。

存储芯片价格下滑，也就意味着存储芯片厂商的业绩将会受到影响，韩国媒体在报道中就表示，分析师预计三星电子和 SK 海力士这两大存储芯片制造商，在三季度的盈利前景暗淡。

韩国媒体的报道显示，多位分析师预计三星电子三季度的营业利润为 12.8 万亿韩元，折合约 90 亿美元，同比将下滑 18.6%；SK 海力士三季度的营业利润预计为 2.59 万亿韩元，同比将下滑 37.8%。

三星电子虽然业务广泛，涵盖了智能手机、面板等诸多业务，但存储芯片所在的设备解决方案部门，向来是他们主要的利润来源。在今年二季度，三星电子整体的营业利润为 14.1 万亿韩元，设备解决方案部门贡献了其中的 9.98 万亿韩元。存储芯片业务的营收和利润，将直接影响三星电子整体的营收及利润。

从外媒的报道来看，三星电子和 SK 海力士这两大存储芯片制造商，目前面临着出货量及平均价格双重下滑的压力。在 DRAM 方面，分析师预计三星的出货量将下滑 3%，平均销售价格下滑 17%。

而除了三季度，今年四季度存储芯片厂商的状况预计也不会乐观。上周就有研究机构预计，DRAM 的价格在四季度预计下跌 13%-18%，较预计的三季度的 10%-15% 将会扩大。