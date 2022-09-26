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《开船模拟器 2024》上架 Steam，2024 年才能玩到的船长航海冒险游戏

2022/9/26 13:24:23 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 26 日消息，Steam 商城上架了一款《Ships Simulator 2024（开船模拟器 2024）》，将于 2024 年 5 月 17 日发售，支持中文

《开船模拟器2024》上架Steam 体验船长航海冒险生活

据介绍，玩家可以在《开船模拟器 2024》中扮演船长并控制众多可用船只中的一艘。执行各种任务，自己规划路线并在欧洲最大港口之间航行时欣赏美景

IT之家了解到，系统需求显示，该游戏最低配置要求 GTX 1050 或 RX 570 4GB 独显，需要 8GB 内存，存储空间需要 40GB。

扮演大型浮动部队队长的角色！

亲眼看看在各种船只上工作的样子，从货物、渡轮到渔船。你可以在公海处理航行、卸货、系泊甚至钓鱼！

《开船模拟器2024》上架Steam 体验船长航海冒险生活

规划路线

你要对整艘船负责，由你决定走哪条路线到达目的地，所以请记住适当的燃料供应，缺少燃料就意味着旅程的结束！考虑天气状况！

《开船模拟器2024》上架Steam 体验船长航海冒险生活

各种任务

有许多不同的任务可供选择，从大型船只运输资源到救援任务，你必须用破冰船帮助被困单位，然后将他们带到更安全的水域。

《开船模拟器2024》上架Steam 体验船长航海冒险生活

操作机器

货物不会自行卸载，有时到达特定地点还不够，客户可能会要求你将原材料或集装箱卸到港口的适当地点。

《开船模拟器2024》上架Steam 体验船长航海冒险生活

获得适合工作的工具

从广泛的真实设备中挑选。正确使用工具是海上成功的关键。

做好准备

全体船员随时为你服务。管理好他们，发号施令，你的配合是制胜的关键！共同面对海上的各种挑战！

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关键词：模拟器 Steam

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