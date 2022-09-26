三星官网上架 990 PRO / 散热片版：采用三星自研控制器，1T 起步

IT之家 9 月 26 日消息，上个月，三星正式发布了全新的零售旗舰 SSD——990 PRO，同期还推出带有 RGB 灯散热片的版本。新品采用 PCIe 4.0 x4 协议，不过升级到了 NVMe 2.0，采用新的主控和新的 TLC 闪存颗粒，1T 起步，最高 4T。

据介绍，三星 990 PRO 顺序读取和写入速度分别是 7450 MB/s 和 6900 MB/s，随机读取和写入速度分别是 1400K 和 1550K IOPS，随机读写性能相比 980 PRO 提升 55%。

▲ 三星 990 PRO

▲ 三星 990 PRO With Heatsink (散热片版)

IT之家曾报道，这款 SSD 半个月之前已经上架海外亚马逊，显示将在 10 月中旬发货，其中三星 990 PRO 2TB 售价 324.9 欧元（约 2274.3 元人民币） 。

现在三星已经开始为这款新品预热，同时也已经出现在了三星官网上。三星官网目前已有 1TB 和 2TB 版本的 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 固态硬盘以及 990 PRO With Heatsink (散热片版) PCIe 4.0 NVMe M.2 固态硬盘，但未公布上市日期只给出了线下门店的销售渠道。

这款硬盘采用了智能散热解决方案。镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。散热器标签可控制 NAND 芯片热量，通过“动态散热保护”（Dynamic Thermal Guard）技术保持工作适宜温度。

据介绍，三星 990 Pro 能效有所提升，耗电量比上一代更少，而且每瓦的性能比 980 PRO 高出 50%。