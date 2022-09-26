中国信通院：三大运营商共建设 10 个 5G 消息大区节点，用户容量达 1 亿

随着 5G 的快速发展，5G 消息加速面向公众的应用发展，新的公众服务窗口日趋成熟。中国信通院发布的《5G 消息发展报告（2022 年）》显示目前三大运营商共建设 10 个 5G 消息大区节点，可承载在网用户达到 1 亿。

经过两年的发展，三大电信运营企业均已完成 5G 消息业务系统建设。其中，中国移动全国共建设 8 个 5G 消息大区节点，可承载 8000 万在网用户；中国电信和中国联通初期各自建设 2 个 5G 消息大区节点，用户容量分别为 1000 万户。

此外，在 5G 消息系统建设的同时，为了更好的实现 5G 行业消息商用推进和客户管理，三大运营企业各省分公司陆续开展了 5G 消息平台和其他运营管理平台建设。据悉截止到 2022 年 5 月底，中国移动已有 18 个省 / 自治区 / 直辖市启动了 CSP 平台的建设。中国电信和中国联通目前采用全网集约化运营策略，建设全国统一的 CSP 平台省份公司使用。

目前三大运营商 5G 消息业务均已分别进入试商用阶段和商用阶段。

截止到 2022 年 5 月底，中国电信当前 5G 消息发送量为 3.5 亿条（含回落消息），已接入 CSP 超 100 家，计划到 2022 年底 5G 消息全年发送量达到 12 亿条（含回落消息），CSP 接入量目标突破 200 家；

中国移动当前已接入 CSP 上百个，开通 Chatbot（对话机器人）超 1000 个，5G 消息月均发送量超过 10 亿条（含回落消息），预计 2022 年底上线 Chatbot 超 2000 个，5G 消息月发送量 15 亿条（含回落消息）；

中国联通当前 5G 消息发送量近 2 亿条（含回落消息），CSP 接入量接近 200 家，开通 Chatbot 超 400 个，计划到 2022 年底 5G 消息全年发送量预计达到 12 亿条（含回落消息），发展 Chatbot 超 1000 个。