AT&T 运营商：苹果 iPhone 14 / Pro 和三星 S22 / Z Flip4 / Fold4 系列等支持最新 5G 频段网络

IT之家 9 月 11 日消息，美国运营商 AT&T 新清单显示“旧 5G 设备”将不支持其较新的 3.45Ghz 中频 5G。这样，只有苹果 iPhone 14 系列用户和其他一些 5G 手机客户才能使用这个新频段。

据 CNET 报道，在花费超过 90 亿美元购买 3.45Ghz 频谱后，AT&T 收回将升级旧设备以支持这一新频段的承诺，现在 AT&T 表示将仅限于托管一些 2022 年的新设备，但不包括 iPhone SE 3 5G 手机。

AT&T 企业通信助理副总裁 Jim Greer 提供了一份清单，其中列出了哪些设备将利用这个新频段：

三星 Galaxy S22、S22 Plus 和 S22 Ultra；

三星 Galaxy Z Flip4 ；

三星 Galaxy Z Fold4；

iPhone 14、14 Plus、14 Pro 和 14 Pro Max；

Netgear Nighthawk M6 和 Nighthawk M6 Pro 热点。

CNET 强调，虽然 5G 智能手机用户将能够使用 AT&T 的 5G 网络，但他们将无法利用该频段，因为“运营商计划在全国范围内同时使用 3.45Ghz 和 C 频段来创建更强大的中频网络，那些手机不兼容的用户将无法体验。”

AT&T 网络执行副总裁 Chris Sambar 此前称，虽然并非每个蜂窝站点都可以同时使用 3.45GHz 和 C 频段，但“大多数”会同时使用这两个频段。

IT之家获悉，AT&T 仍将销售各种较旧的 5G 手机，目前尚不清楚该运营商是否会向现有和新客户解释这些智能手机将无法连接到公司的完整 5G 网络。