国家能源局：我国建成充电基础设施约 400 万台，形成全球最大规模的充电网络

IT之家 9 月 26 日消息，国家发展改革委今日召开新闻发布会介绍重大基础设施建设有关情况。

国家能源局规划司副司长宋雯会上表示，“经过多年发展，我国已成为世界能源生产第一大国，建成全球规模最大的电力系统和全球最大规模的充电网络；水电、风电、光伏、生物质发电装机规模和在建核电规模稳居世界第一；建成加氢站约占全球总数的 40%，位居世界第一；非化石能源消费量占世界总量的近 1/4，居全球第一。”

据介绍，我国目前已建成充电基础设施约 400 万台，形成全球最大规模的充电网络；累计建成加氢站超过 270 座，约占全球总数的 40%，位居世界第一。

此外，我国可再生能源发电总装机突破 11 亿千瓦，比十年前增长了近 3 倍，占世界可再生能源装机总量的 30% 以上。水电、风电、光伏、生物质发电装机规模和在建核电规模稳居世界第一。

宋雯表示，我国已构建了多元清洁的能源供应体系，形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的能源基础设施网络；建成全球规模最大的电力系统，发电装机达到 24.7 亿千瓦，超过 G7 国家装机规模总和；35 千伏及以上输电线路长度达到 226 万公里，建成投运特高压输电通道 33 条，西电东送规模接近 3 亿千瓦，发电装机、输电线路、西电东送规模分别比十年前增长了 1.2 倍、0.5 倍、1.6 倍。

“十年来，能源生产以年均约 2.4% 的增长支撑了国民经济年均 6.6% 的增长，能源自给率长期稳定在 80% 以上。”宋雯表示。

此外，我国终端用能电气化水平十年来从 22.5% 提高到 27%，提升了近 5 个百分点，人均用电量超过英国、意大利等国家。目前我国已经实现了村村通动力电，农网供电可靠率达到 99.8%，在发展中国家率先实现了人人有电用。

IT之家了解到，她表示我国全面完成光伏扶贫工程，累计建成装机 2636 万千瓦，惠及 10 万个村、415 万贫困户。因地制宜实施取暖设施改造，北方地区清洁取暖率达到 73.6%。

她还提到，我国能源基础设施数字化智能化水平持续提升，智能电网加快建设，2021 年配电自动化覆盖率超过 90%；智能化煤矿建设加速，已建成 800 余个智能化采掘工作面；建成多个 5G + 智慧火电厂，生产物联网系统覆盖众多油气田；新型储能多元化快速发展，规模超过 400 万千瓦。