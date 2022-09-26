柔宇科技及其法定代表人被限制消费

IT之家 9 月 26 日消息，近日，深圳市柔宇科技股份有限公司及其子公司深圳柔宇显示技术有限公司新增限制消费令，限制消费对象还包括两公司法定代表人刘自鸿。

据了解，柔宇科技所获限制消费令申请人为上海宝冶集团有限公司，双方涉及建设工程合同纠纷。深圳市中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日立案执行申请人上海宝冶集团有限公司申请执行柔宇科技建设工程合同纠纷一案，因柔宇科技未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依法对其采取限制消费措施，限制该公司及公司法定代表人刘自鸿不得实施相应高消费及非生活和工作必的消费行为。

IT之家获悉，近期柔宇科技称，网络上再次出现一些关于柔宇科技的自媒体文章、转载和评论，存在严重夸大和误导的成分，一定程度上影响到企业的社会声誉。有关文章涉及的商业纠纷，已通过友好协商或正常法律途径予以解决，目前公司运营正常有序。针对网上的不实言论，公司会持续关注并将在必要时通过法律途径维护公司的合法权益。

柔宇此前披露的招股书显示，2017 年-2019 年及 2020 年上半年，柔宇科技分别实现营业收入 0.65 亿元、1.09 亿元、2.27 亿元、1.16 亿元，合计营收 5.17 亿元。同期净利润持续亏损，分别亏损 3.59 亿元、8.02 亿元、10.73 亿元、9.61 亿元，三年半累计亏损 31.95 亿元。

《柔宇科技声明：目前公司运营正常有序》