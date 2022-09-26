高德地图发布导航引擎“视界”：新一代产品支持沉浸导航、3D 视界等功能

IT之家 9 月 26 日消息，今日，高德地图正式宣布研发完成导航引擎“视界”，并基于此推出下一代导航产品 —— 高德地图 v12。

据介绍，“视界”是围绕视觉体验研发的全新导航引擎，旨在通过数字孪生、人工智能等技术，将原先的“平面地图”形态转化为虚实结合的“数字世界”。搭载全新导航引擎的高德地图 v12 包含了沉浸导航、3D 视界、数字领航员等功能。

即日起，用户更新高德地图 App 至最新版本后，就能体验下一代导航产品；而通过在 App 内搜索“下一代导航”，可查看所使用的手机机型是否支持上述产品功能。

IT之家了解到，高德地图产品经理孙冲表示，视觉是用户获取导航信息最重要的感官，因此下一代导航与上一代相比，最核心的变革方向，应该也是在视觉层面。“除了满足‘眼见为实’的需求，还要让用户‘秒懂’，这将成为下一代导航服务的标准。”

基于视界引擎，高德地图 v12 打造了一个完全不同于过往“平面地图”的数字世界，完成孪生复刻 —— 包括将城市内道路和周边环境信息，包括具体车道数、标线、红绿灯和楼宇建筑等，以三维立体的科技模型在产品中呈现，并通过动态箭头和车道引导进行更精细指引。

视角方面，导航此前一直是固定的俯视视角，在立交桥这样的复杂路段中并不利于用户识别眼前的岔路。而在沉浸导航过程中，基于面向驾驶者人因工程的 AI 动态视景技术，高德可根据当前位置和道路形态，动态调整更接近驾驶视角的导航画面。

除此之外，其他道路及周边与出行无关的信息和细节，高德在下一代导航产品中都予以过滤或弱化处理。据悉，高德沉浸导航服务已首先在北京上线，后续将不断覆盖更多城市。导航之外，用户通过打开 App 上的“3D 图层”，即能激活“3D 视界”，包括更为立体生动的天气、楼宇道路、自然环境和城市地标等。

据介绍，3D 视界利用 City-Model 技术，批量化、规模化地实现楼宇道路、自然环境、城市地标等元素的自动化三维立体建模，并同样有所取舍地投射到高德地图中。此外，高德还首次将 World-Rending 游戏化引擎能力应用到地图上，可在城市地标这样的显性要素上，实现光影交错的视觉效果，还可以切换至“3D 夜景”模式。

目前基于视界引擎，高德地图已在北京、上海、广州、杭州、成都、深圳 6 个城市落地了完整的 3D 视界能力，并在全国多数城市上线了“3D 图层”，实现了部分 3D 视界效果。除了浏览自然风光、城市地标外，3D 视界还提供了购物中心、商业街等生活服务的展示功能。

此外，高德本次还推出了“小高老师”—— 首位具备可视化形象的数字领航员。据介绍，作为高德地图推出的首位数字人，小高老师会在出行导航这个核心场景中出现。

在导航旅途中，小高老师可提供智能化的场景问答服务。比如目的地查询、天气、限行等各种出行信息的查询，还能随时在行中沿途搜索加油站、洗手间等关键地点，也能实现“优先高速”、“优先大路”等路线偏好的随时切换。此外，她还可以智能识别交通事件和状况变化，例如封路、拥堵、事故多发、服务区等，并提前告知用户。即日起，数字领航员小高老师已正式上线，用户可在最新的高德地图 v12“语音设置”中选择启用。