领克 09 EM-P 9 月 29 日开启预定，采用雷神插混系统

IT之家 9 月 26 日消息，领克 09 EM-P 将于 9 月 29 日 18:09 开启预定，车辆在设计及配置方面进行了优化升级。

领克 09 EM-P 是领克 09 PHEV 车型的改款新车，采用了最新的命名，整体沿用燃油版车型的设计，配备基于 2.0T 发动机插混系统，拥有 6 座与 7 座两种，提供“暮光紫”外观配色以及“晨雾灰”内饰配色，估计不会很便宜。

有媒体人爆料称，这一套动力系统来自雷神混动的 P 版，也就是插电式混合动力。新车纯电续航里程将达到 180 公里，而且它有一个小黑科技，可以根据不同的工况随时调节工况模式，达到节能和性能之间的平衡。

从工况技术来看，它主要是低速用电、高速用油，配合三档 DHT Pro 变速器，允许在 20 - 80 - 120 公里每小时随时变换档位，实现宽域的动力输出。还配备了弹射模式，提升 0.5 秒的百公里加速性能。

至于 ADAS 方面，还没有更具体的描述。

IT之家了解到，目前在售车型定价 31.99-37.49 万元，提供 6 座 / 7 座版本，其中混动车型综合功率可达 317 千瓦、综合扭矩 659 牛・米，NEDC 纯电续航 80 公里，加速破百时间 5.6 秒。