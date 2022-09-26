国美回应欠薪：公司遇到了前所未有的巨大困难和严峻挑战，目前运营正常

9 月 26 日下午消息，国美针对欠薪和现金流危机等外界关注的问题做出回应。

国美表示，因受内外部一系列因素影响，当前，国美确实遇到了前所未有的巨大困难和严峻挑战，企业转型进程受阻，现金流承压明显，尽管国美已经也正在通过持续聚焦主业、推进战略转型等手段做成最大程度的努力，但高企的经营成本依然是目前最沉重的包袱。为保证公司正常运营，本月公司内部对薪酬发放做了一些临时、应急调整。同时，公司不排除将继续实施减员计划以进一步缩减运营成本。

国美回应中提到，对于本月薪酬发放政策调整，公司已通过人资体系和各管理条线与员工做了充分沟通。“公司目前运营正常，公司承诺，本月临时调整只是短期、阶段性应急举措，企业经营一旦好转，公司将第一时间给大家补足薪资，同时兑现离职员工相应补偿。公司未来也将出台更积极的短期及中长期激励政策，支持员工与企业共同创业、共同发展。”

以下为国美回应原文：