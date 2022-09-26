威马汽车 2021 年巨亏 82 亿元远超“蔚小理”，创始人却挣 12 亿元

9 月 26 日消息，近日，威马汽车披露的招股书引发热议。

招股书显示，2019 至 2021 年之间，威马汽车的亏损数额持续增加，其中 2021 年亏损达 82 亿元，在此严峻的财务状况下，创始人、董事长兼首席执行官沈晖 2021 年薪酬总计达 12.6 亿元，占威马同年收入的近三成。

该消息甚至一度登上热搜，有网友笑称，“赚的是自己的，亏的是公司的。”

2019 年至 2021 年，威马汽车收入分别为 17.62 亿元、26.71 亿元和 47.43 亿元；年内亏损分别达到 41.45 亿元、50.84 亿元和 82.06 亿元，近 3 年亏损累计 174.35 亿元；经调整净利润分别亏损 40.44 亿元、42.25 亿元和 53.63 亿元；

通过与其他造车企业的对比来看，零跑汽车创始人、董事长、执行董事兼首席执行官朱江明薪酬总额为 954.6 万元，理想汽车，创始人兼首席执行官李想 2021 年薪酬总额是 150.4 万元，小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏 2021 年薪酬总计为 135.2 万元。

2021 年威马汽车行政费用同比大涨 57% 至 27 亿元，2021 年威马汽车向主要管理层支付的薪酬总额为 17.5 亿元，沈晖当年的总薪酬占主要管理层薪酬总额的 72%。