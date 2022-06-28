威马汽车创始人沈晖：电动车下一个赛道必然是中级车，续航 600 公里是主流

IT之家 6 月 28 日消息，今日下午，威马汽车（WM Motor）创始人、董事长兼 CEO 沈晖表示，电动车的下一个赛道必然是中级车。

IT之家了解到，沈晖称未来几年，一台中级车有几个必须要定义的产品数据，包括空间、续航、安全、座舱、智驾等。

沈晖指出，续航方面“500 公里是入门线，600 公里是主流”，安全方面“要替用户守好摄像头和麦克风的安全底线”，智能驾驶方面“做好 L2，解决好停车问题和高速领航”。

空间：国人打心里都有一个大车梦。轴距 2900mm, 车长控制在 5 米，这样中级车的修长美感才能体现。

续航：500 公里是入门线，600 公里是主流。再往上，营销意义大于实际，最终受益的不是用户也不是车企，是产业。

安全：被动安全不存在技术难题。中级车的难点在主动安全上做出技术差异化来。还有一点是保护数据安全，一定要替用户守好摄像头和麦克风的安全底线。

座舱：娱乐、商务、游戏等场景覆盖一定要全，功能的定义要通过 SOA 交给用户。性能之外。国产车缺的不是硬件，是高级感，应该提升细节设计的档次感。当硬件趋同时，美学会成为下一个竞争力。