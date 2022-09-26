新 Mac / macOS Ventura 发布前，这款 Mac 必备清理软件你要了解！

9 月 8 日凌晨，许多果粉又如往年一样熬夜观看了苹果一年一度的秋季发布会。而这次苹果公司也依旧没有令人失望 —— 发布会亮点十足，令人目不暇接。此次发布会除了推出了新款 iPhone 14 系列手机和 Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultrah 系列智能手表以及全新第二代旗舰级别的蓝牙耳机 AirPods Pro 2 的之外，最大的亮点是和此前传闻出入颇多但却足够令人惊艳的灵动岛，其出色的互动，和惊艳的设计都让人为之心动。给了许多本来还犹豫手里的旧款是否还能坚持两年的用户新的入手动力。

然而灵动岛的发布的热度还未褪去，苹果 10 月份的新品发布会已经有了新的消息。据悉，10 月份的发布会苹果公司推出全新的 Mac 及其新系统 macOS Ventura。这对于许多垂涎 M2 芯片已久但迟迟未入手 Mac 的果粉、和已经入手但对于 macOS Ventura 系统充满期待的朋友来说，都无疑是个巨大的好消息。

但是在发布会前，无论是计划入手新 Mac 的用户还是准备更新 macOS Ventura 的老用户，这款苹果官方认证的 Mac 管理软件，你都必须要提前了解。因为它能让你的 Mac 达到最佳的使用体验。

它就是被无数资深果粉称之为 Mac 装机必备软件的 ——CleanMyMac X。或许你没用过它，但是大概率你身边一定有它的资深用户，作为 MacPaw 旗下的老牌清理软件，在全球已经拥有超过 2500 万次的下载量。

它有着五大强悍的功能，可以帮助用户轻松管理 Mac，让 Mac 的性能发挥到最佳水平。

1、一键清理磁盘

定期清理磁盘，保证 Mac 的运行空间，才能发挥出最佳性能。CleanMyMac X 有着十分强大的清理功能。它可以深度彻底的扫描电脑内的所有内容。精准的找出所有垃圾文件、系统日志和用户缓存文件。让 Mac 时刻保持清爽。

2、提升运行速度

开机自启动的无关应用程序和在后台运行占用大量磁盘空间的应用以及需要释放的 RAM，都会让 Mac 变慢，CleanMyMac X 可以扫描后将所有的自启动项、后台运行项以及需要释放的 RAM 一一清晰列举，只需要勾选必要的应用程序，即可方便快捷的提升 Mac 的运行速度。

3、应用程序管理

通过垃圾桶并不能彻底的卸载软件，这样卸载会在磁盘中不知不觉的残留许多注册信息、应用缓存和插件。CleanMyMac X 可以把想卸载的应用程序的所有相关组件和缓存、偏好设置、保存的状态息一并找出，彻底删除，不占用一丝磁盘空间。除了卸载之外，它的下载功能也十分出色。CleanMyMac X 可以时刻跟踪应用程序的最新更新情况并且一键同步更新，让 Mac 的应用程序时刻保持最新版本。

4、菜单程序支持

CleanMyMac X 的仪表板功能可以让你轻松获取 Mac 的实时状态，平时它隐藏在状态栏中，想要查看 Mac 运行状态时，只需轻点一下即可获取各项数据。如果想深入了解每项数据，只需要单击其中一项就会显示具体的详细数据。在使用中参考这些信息对 Mac 进行相应调整和优化，Mac 就能时刻保持最佳运行状态。

5、恶意病毒查杀

CleanMyMac X 有强大的数据库支撑，所有木马病毒恶意软件挖矿行为，都无所遁形。它可以全面守护 Mac 的安全使用。除此之外它还能守护隐私安全。让 Mac 不留使用痕迹，防止隐私泄露。无论是浏览记录、聊天记录还是填写过得数据表单，CleanMyMac X 都能一键清除。

碍于篇幅有限，只能粗略的介绍一下，其实除了以上五个强大的功能之外，CleanMyMac X 还有许多强大的功能等着大家上手之后慢慢发掘探索。相信它一定能为你带来惊喜。新款 Mac 和全新 macOS Ventura 系统发布在即，为了 Mac 的最佳使用体验，CleanMyMac X 这款全面的系统管理清洁软件，一定不要错过。

下载及购买：点此前往