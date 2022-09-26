首台国产质子治疗系统获批上市，我国高端医疗器械装备国产化再进一步

IT之家 9 月 26 日消息，今日，国家药品监督管理局批准了上海艾普强粒子设备有限公司生产的“质子治疗系统”创新产品注册申请。这标志着我国高端医疗器械装备国产化又迈出一步，对提升我国医学肿瘤诊疗手段和水平，具有重大意义。

IT之家了解到，该产品是“十三五”期间科技部重点研发计划“数字诊疗装备专项”的重点支持项目，也是我国首台获准上市的国产质子治疗系统。

2022 年 9 月 26 日，国家药品监督管理局批准了上海艾普强粒子设备有限公司生产的“质子治疗系统”创新产品注册申请。该产品是“十三五”期间科技部重点研发计划“数字诊疗装备专项”的重点支持项目，也是我国首台获准上市的国产质子治疗系统。该产品的获批上市，标志着我国高端医疗器械装备国产化又迈出一步，对于提升我国医学肿瘤诊疗手段和水平，具有重大意义。 该产品由加速器系统和治疗系统两部分组成。其中加速器系统包括注入器系统、低能传输系统、主加速器系统、高能束流传输系统和辅助电气系统，治疗系统包括固定束治疗系统、180° 旋转束治疗系统和治疗计划系统。产品提供质子束进行放射治疗，在实现肿瘤部位高剂量的同时，可降低周围正常组织剂量，特别是靶区后组织的剂量，适用于治疗全身实体恶性肿瘤和某些良性疾病，具体适应症应由临床医师根据实际情况确定。 使用者应当严格按照产品批准的适用范围使用产品，同时应当严格遵守卫生健康部门的诊疗规范。 在该产品的注册申报过程中，国家药监局按照“提前介入、专人负责、全程指导，科学审批”的原则，在标准不降低、程序不减少的前提下，积极沟通，多方协调，加大产品注册申报指导，加快审评审批进程，在保证安全、有效的基础上推动产品尽快上市，满足患者使用高水平医疗器械的需要。

上海艾普强粒子设备有限公司成立于 2011 年 6 月，是上海市国有独资公司上海联和投资有限公司控股的面向中国市场的质子放疗设备产业化公司。公司人员拥有硕士学历人数占比 36%，博士学历人数占比 28%。

据介绍，上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤质子中心质子放疗设备于 2021 年 11 月开展临床试验。