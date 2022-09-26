【IT之家评测室】海信电视 E8H 评测：XDR MiniLED 加持，画质先锋！

写在前面：十年，从 ULED 到 ULED X

过去十年，智能化浪潮重新赋能了电视机，但智能化背后，一场有关电视机显示技术的坚持、博弈与突破，更让人心潮澎湃。这其中，最具代表性的便是海信 ULED。

2012 年前后，大尺寸 OLED 电视开始出现，但 OLED 存在各种不成熟问题，以及超低的良品率，让 OLED 一时间内很难做到普及。在上述大背景下，海信决心走另外一条路线 —— 做一款比 OLED 更好的电视。

于是，以多分区动态背光控制技术为核心，具备极致控光和精准色彩还原的超画质显示技术 ——ULED 正式诞生。U，代表着 ultra，也是“极致”的意思。十年前，第一代海信 ULED，就率先实现了 500 级分区和万级的对比度，画质突破之路由此正式开启。

这项最具代表性的国产显示技术就几乎等同于海信旗舰电视代名词。其不仅打破了显示技术由国外主导的局面，更在消费者心智中，让“ULED”几乎等同于“好画质 + 好品质”。

当然，海信电视的创新之路从未停止过，ULED 走过十年后，ULED X 也正式诞生。9 月 20 日，在海信 ULED 战略升级暨海信视像秋季新品发布会上，全新一代显示技术平台 ULED X 正式发布。

图自海信官方

ULED X，是十年来海信在光学系统、图像处理技术、显示技术创新的集大成者，承载着海信对画质、影像的全新思考，而伴随着 ULED X 的诞生，海信在 ULED 相关专利技术申请已经达到 909 项。

在数码产品的命名中，尾缀为字母“X”的往往代表着顶级、极致，ULED X 也不例外。据官方资料，“ULED X”中的“X”，代表着参考级画质科技、参考级画质标杆产品，以及以用户体验为参考的画质标准。据悉，海信基于上万家庭用户真实光照环境的研究，从背光、屏、芯片算法三个维度全面升级，为用户呈现最佳显示效果的参考级影像。

本篇文章的主角 —— 海信电视 E8H，就是一款定位于“ULED X 参考级影像”的旗舰电视新品。海信电视 E8H 共涵盖了 65、75 英寸两个尺寸段，IT之家已经拿到了 65 英寸版本，本篇文章均围绕该版本进行，那么 ULED X 体验如何？带着这些疑惑，下面我们进入评测环节。

一、控光

在评测海信电视 E8H 之前，有必要先和大家科普一下海信电视 E8H 所采用的 Mini LED 技术。

本质上，Mini LED 仍是液晶电视，Mini LED 将传统 LED 设计结构微米级化，原来一台 LED 电视可能有几十个 LED 灯，现在可以放进几千个，如此一来，Mini LED 就拥有更好的色彩表现、动态范围、对比度。

当下，高端电视产品线主要分为 Mini LED、OLED 两大主流，OLED 大家很熟悉了，高色域、高对比度以及高响应速度都是它的优势，目前主流手机基本都是 OLED 屏幕，但是在电视市场，OLED 仍存在良品率低、成本高等问题，并且由于自发光特性，诸如“烧屏”等问题仍尚未得到解决。

Mini LED，则是结合了传统液晶屏和 OLED 的显示优势，同样具备高亮度、高色域以及高对比度等特点，并且，Mini LED 相较于 OLED，还具备更高的全局亮度，长寿命，以及不受面板制约、良率高等等一系列优势。也正如此，诸如苹果的高端显示器 Pro Display XDR，iPad Pro 等产品都搭载了 Mini LED 技术。

海信电视 E8H 相较于普通 Mini LED 电视普遍的 300 + 分区达到了 500+Mini 分区，单区控光面积更是仅为普通 Mini LED 电视的 60%。

在光源调度方面，海信设计了全新的 1+N 分布式驱动芯片架构，以信芯 U + 超画质芯片协同近 20 颗分布式控光芯片，控光响应速度 10 倍提升，控光精细度提升 40%，画质表现更优。

海信 E8H 还在屏幕与背光之间加入多层光学仿生结构，用于减少光耗、提升光利用率，让画面高通透、不浮白，呈现更多层次与细节。

控光方面，海信电视 E8H 的表现可圈可点，得益于 ULED 的优势，以及 500+Mini 分区，实测中没有发现屏幕有光晕、漏光等现象。

在显示纯黑色画面的时候，海信电视 E8H 的表现极为优秀，如下图，当我们选择打开一组纯黑色照片时，在观感上相当接近 OLED 屏的“纯黑”显示效果，甚至有种“屏幕关闭”的错觉，如果不特意强调，你甚至会以为这是一款 OLED 屏的电视。

再如下组 GIF 图所示，当画面有纯黑色背景时，从正面观看，此时的黑色画面呈现的是一片“死黑”，没有任何的溢出、漏光等现象。

甚至，当我们把镜头移到电视一侧，此时画面黑色区域依旧黑的深邃，沉浸感十足，而色彩画面的周围也不存在“光晕”，就观感而言，和 OLED 电视甚至并无二致。

此外，海信 E8H 还支持超高频 PWM 8000Hz 舒适调光，保障了“用眼”安全问题。对此，我们也做了简单测试。如下图所示，即便是在手机 1/6400 快门镜头中，仍很难捕捉到海信电视 E8H 的频闪，这显然是超高频 PWM 起到了决定性作用。

目前，高端液晶电视普遍采用了 PWM 调光模式，相较于传统的电视，采用超高频 PWM 调光的海信电视 E8H，在屏幕显示上更舒适。

二、画质

IT之家注：下面呈现的图片、GIF 均由手机、相机拍摄，并且上传有压缩和数码转换，故仅供参考说明，并不能代表海信电视 E8H 真实的画质表现。

海信电视 E8H 分辨率为 3840 × 2160，支持 10.7 亿色显示，动态对比度达到了 10000000:1，峰值亮度为 1600 nits，屏幕色域（DCI-P3）到达了 96%，同时支持 144Hz 刷新率显示。

首先，我们通过爱色丽 i1Display Pro，来实测海信电视 E8H 的色域和色准表现。

如上图所示，经过实测，海信电视 E8H 达到了 95% DCI-P3（约值），考虑测试的误差，这个结果和官方的数字十分接近，可见这块屏幕的色彩显示非常出色。

此外，经过实测，海信电视 E8H 的平均 △ E 仅为 0.81，完全达到了专业显示器的色准水平，屏幕色彩还原相当准确。

值得一提的是，海信电视 E8H 还支持 AI Color 色彩空间自适应，开放 DCI-P3、BT.709、BT.2020 等多个色彩空间，通过设置 — 图像 — 视频信号 — 色彩空间，可根据自身需求进行色彩空间调节。

随后，我们又简单测试了海信电视 E8H 的亮度。相较于普通 Mini LED 的 1000nits 亮度，海信电视 E8H 达到了惊人的 1600nits 的峰值亮度，能够呈现超越 HDR 标准（0.005nit-1000nit）的影像，具备了 XDR 极致动态范围的能力。数据显示，当海信电视 E8H 屏幕显示不同大小的纯白画面时，不同区域的亮度基本都能达到 1600nit 以上。

当我们在播放诸如夕阳西下、丛林苍翠等等这些高光比自然环境的视频时，超高的屏幕亮度能够呈现出更多的高光细节，画面层次感非常强，视觉体验直接拉满。

此外，充足的亮度保障，即便是在采光充足的客厅，也依旧可以看清屏幕上的内容，可以说，超高的亮度表现，是海信电视 E8H 最核心的优势之一。

这块采用了超低反负性液晶面板的“黑曜屏”也格外给体验加分，屏体控黑效果极佳，抗眩光能力极佳。比如，当我们在白天室内正常环境下，打开一张纯黑色照片，此时屏幕也没有出现反光，依旧是漆黑一片。

当然，并不是说这块屏幕能够吸收所有光线。如下图所示，在一些复杂的光线环境下，一些很亮的光线直射到屏幕上，还是会在屏幕上留下“痕迹”，但屏幕会对这些光线做一个雾面处理，减轻了眩光效果。

所以，无论是摆放在客厅还是卧室，都无需太多担心因为摆放位置不佳，导致的屏幕“反光”问题。

此外，海信电视 E8H 还具备超高对比度与超广视角，如下图所示，左右中不同角度查看 4K 图片，色彩及画面也未出现任何变化。

视频同样如此，如下图，即便是在斜对方等极端方向看屏幕，色彩仍没有太大的变化及损失。

海信电视 E8H 显示纯色，可以看到整体效果是比较平整的，没有发现局部色偏的情况。

纯色显示测试图，相机拍摄，仅供参考

再来看看灰阶显示，IT之家用 256 阶灰度图片在海信电视 E8H 上观看，黑色到白色的灰阶过渡非常细腻自然，白色的部分很正，没有突兀的色块和断层的现象。

256 阶灰度测试图，相机拍摄，仅供参考

通过 4K 测试图，我们也简单测试了海信电视 E8H 的画质与色彩表现（图像模式设为默认）。

4K 电视色彩表现测试图，手机拍摄，仅供参考

在色彩表现测试中，色图球方面，海信电视 E8H 不同色彩均呈现出了均匀柔和的过渡，从斜 45° 的角度观看，色彩没有出现明显的漂移。左侧的 HSB 色彩系统和色彩分布图非常考验电视的显示能力，海信电视 E8H 的表现还是相对出色的。

4K 电视分辨率测试图，手机拍摄，仅供参考

最后是 4K 分辨率测试，我们放大局部来看，左侧英文区域最细小的文字也能显示清晰，蓝色箭头（1080P）、红色箭头（4K）所指的区域都能完整显示，文字没有出现“发糊”现象。

接下来，我们再通过播放 4K HDR 视频，来看看海信电视 E8H 屏幕的实战表现。

相机拍摄，仅供参考

简单谈谈笔者的主观感受。首先，海信电视 E8H 的屏幕亮度极高，举一个简单的例子，当我们用最高亮度播放 HDR 视频的时候，能够实现更接近真实世界的显示效果。

其次，是极高的对比度，特别是当画面出现一些明暗对比的画面时，观感非常通透，亮场够亮且不过曝，暗场细节拉满，不同色彩之间的衔接过渡非常自然，不会出现色彩断层现象。

其三，则是鲜艳的色彩表现。比如播放一些画面色彩丰富的视频，色彩拿捏的十分到位，视觉冲击力很强，更重要的是，E8H 的可视角度也极佳，各种极端角度下，也不会出“偏色”问题。

总而言之，海信电视 E8H 的屏幕素质，绝对是万元级别内数一数二的表现了，无论是色彩还是亮度、可视角度以及 HDR 显示等等方面，综合素质都相当优秀，观赏体验极佳，和高端 OLED 电视甚至都能打个有去有回。

最后再来一起看看 4K 视频的实拍图吧！

相机拍摄，仅供参考

三、音质

音响部分，海信电视 E8H 搭载了 2.1 声道杜比全景声音响，采用全新跑道型全频音响单元，后置 25W 超大功率、1.3L 大容积超潜重低音单元，低音可下潜至 60Hz，音箱总功率为 49W。同时，E8H 还搭载 DOLBY ATMOS（杜比全景声），支持 DTS Virtual X 音效，包括 Hi-Sound pro 天籁引擎 、Ai Scence Fit 内容感知、Ai Vocal 人声清晰、Ai Upscaling 环绕声场转换、Ai Room Fit 空间感知等一系列功能。

IT之家用蔡琴老师的《渡口》，进行了简单体验。

就笔者个人的实际听感而言，海信电视 E8H 的音域够广，中频、高频的人声和弦乐部分，非常的明亮，干净，有着足够的张力，但又不是那么辣耳朵；低音也非常澎湃，特别是曲子最开始的鼓声，其下潜很深，有着很明显的延伸感，也不闷。整体而言，海信电视 E8H 的声音表现是能够给用户带来十足惊喜的。

四、设计

海信电视 E8H 正面依旧是“全面屏”造型，65 英寸的屏幕搭配极窄的边框，“一眼望去全是屏”。

在底座设计上，海信电视 E8H 采用了类似“拱桥”的设计语言，官方表示设计灵感来自梵高的《加卢赛桥》。

海信电视 E8H 的剑锋底座与电视左右两侧边框平齐，整机呈现出了“悬浮”姿态。

海信电视 E8H 左右上边框极窄，边框还采用了全金属拉丝工艺，稳固性比较好。

下边框最左侧，是海信以及 XDR、Mini 的金属镌刻 Logo，在光线照射下，这些略凸起的金属镌刻都会呈现出金光闪闪的高端美感。

再往右侧，还有一个冰海蓝色点缀的领带铭牌，这是 FIFA 世界杯的专属丝印，致敬卡塔尔世界杯专属标识。

电视正面右下方，则是海信电视“ULED X”的镌刻标识。

透明的状态指示灯位于机身中央略偏左侧的位置，这里还是光感探头。电视正面下边框的最下侧，还有一道钻切高亮边设计，让产品在设计美学上多了几分秩序感。

总而言之，海信电视 E8H 在设计上依旧走的是高端、奢华路线。虽然高屏占的屏幕占据了正面绝大部分的面积，留给设计的空间不多，但海信电视 E8H 依旧在这些有限的空间里，做出了不一样的视觉效果，比如拉丝中框和镌刻的 Logo 标识，细节设计考究且精致，而整体风格又保证了简约、百搭，是一种彰显尊荣风范，但又不显浮夸的设计。

背面，海信电视 E8H 采用了纯黑色的背板，最上方为大面积的散热孔，正中间略凸起的小方块是低音发声单元。

海信电视 E8H 的数据接口均位于电视背面的右侧区域，电源接口位于背板左侧，且支持插拔。

数据接口方面，包括有线电视输入、数字 RF 接口、模拟 RF 接口、2 个 HDMI2.0、1 个 HDMI2.1 全功能、2 个 USB2.0 接口以及一个网口。

对于一款定位高端的电视而言，HDMI2.1 是必不可少的，HDMI 2.1 最高支持 4K 120Hz 信号输入，拥有 FRL (Fixed Rate Link 固定比例频宽速率) 传输模式，传输带宽最高可达 48 Gbps。

蓝牙遥控器造型方面，依旧是海信“祖传”设计，但相应的开关、功能等按键一应俱全，排列分布清晰且合理，没有任何上手难度。

五、交互

硬件部分，海信电视 E8H 搭载了四核 A73 处理器，4+64GB 存储，支持海信小聚智能语音助手，支持 2.4G&5G 双频 WiFi，这个配置对于一台电视而言是完全够用的，在笔者测试的这几天时间里，未出现任何卡顿等问题。

系统方面，海信电视 E8H 搭载的是基于安卓深度定制的 JUUI7.0，支持 FULLINK 联屏互动、AI 远近双场语音、健身镜、手机摄像头联动以及聚好看内容生态。

JUUI7.0 采用了大屏电视常见的 UI 设计语言，首页提供了我的、VIP、电视剧、电影、综艺、少儿、教育、音乐、健身、应用、生活、有声等等资源。

通过遥控器上下左右键即可切换，也可以通过语音方式控制，E8H 还支持 24 种方言的识别，同时实现 6 种方言的语言对话，无论是家里的小孩，还是对数码产品不太熟悉的老人，都不会存在难上手的问题。

笔者尝试用青岛本地话说“我要看猫和老鼠”，此时 E8H 仍能准确识别，并快速呈现我想要的内容。

此外，JUUI7.0 还提供了类似手机的“负一屏”设计，诸如快速切换信号源，我的应用、媒体中心、AI 摄像头、屏幕亮度调节、护眼模式开启、U 盘、投屏等等功能都可以在这个“负一屏”进行操作。在“负一屏”的顶部，还有 AIoT 中心，显示温度、PM2.5 之外，还支持 5000 + 设备智慧互联。

应用生态方面，海信电视 E8H 内置了微信电视、家庭相册、QQ 音乐、AI 体感、日历、家庭私有云、小聚识图、家庭留言板、视频通话、Hi 音乐、小聚管家、地震预警等等电视应用，同时也支持第三方应用的下载。

此外，手机摄像头联动是一个很有意思的功能，电视本身不带摄像头的情况下，电视可以调用手机的摄像头，协同 AI 健身开启健身功能。不过目前该功能需要 OTA，当然你也可以通过 USB 接口外接一个摄像头，以实现健身镜等功能。

在交互方面，海信 E8H 同样支持手机交互，手机端下载“聚好看”App，登录聚好看账号后，即可通过同账号、同网络两种方式控制电视。功能方面，除了基础的控制之外，“聚好看”App 还提供了视频投屏、音乐投屏、文件投屏、照片投屏等丰富投屏选项，还支持视频通话、应用管理、小聚在家、AI 电视墙等等功能。

上文提到过，海信电视 E8H 具备 144Hz 原生高刷，同时还配备了一枚 HMDI2.1 接口，支持 ALLM 自动低延迟、VRR 可变刷新率、支持 Freesync 防撕裂。为此，E8H 还加入了几个很贴心的功能：常用游戏设置集中显性化，更便于玩家操作；当电视接入 HDMI 2.1 时，比如 PS5 主机，此时系统会自动启动“幻影游戏 Turbo”；还提供了专门的“智慧游戏设置和显示”界面，开启“实时游戏响应”模式等，确保电视的延迟最低，给玩家们带来更好的游玩体验。

写在最后：

500+Mini 分区、高达 1600nit 的峰值亮度、XDR 极致动态范围、144Hz 高刷、自研信芯 U + 超画质芯片，以及媲美 OLED 的色彩显示等等... 事实证明，海信电视 E8H 确实是一款有着先锋画质的旗舰电视产品。如果你追求绝佳的屏幕和出众的影音表现，那么海信电视 E8H 一定不会让你失望。

越过山丘，又见山丘。

ULED 诞生十余年后，海信带着 ULED X，这项在显示领域的跨越式升级技术，引领整个行业迈向 XDR 时代。海信电视 E8H 全方位出色的屏幕素质，向我们证明，ULED X 就是海信下一个十年的扛鼎之作。