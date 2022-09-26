永辉超市披露到家业务新进展：“仓店合一”模式开启多城试点

新浪科技讯 9 月 26 日晚间消息，永辉超市近日召开 2022 年半年度线上业绩说明会。会上，永辉超市 CEO 李松峰表示：“永辉上半年到家业务亏损率已从原来的 7.9% 下降到 1.6%，线上占比持续提高，盈利机会越来越大。未来，线上线下仓店合一的形式最有希望看到盈利的机会。”

自确立“以生鲜为基础，以客户为中心的全渠道数字化零售平台”战略定位以来，永辉以全渠道业务为发展方向，依靠“到店 + 到家”业务，服务好不同客群在不同购物场景下的需求。

据了解，永辉接下来“到店 + 到家”的全渠道战略具体可以拆分为两点。

针对到店业务，永辉将对既有门店进行持续调优，即通过全面提升经营能力，优化商品组合，改善服务体验等提升门店的盈利能力。其中，考虑到线上线下客群年龄层的差异，门店未来会加强对线下年轻的家庭客群及高龄客群的关注，为其匹配相应的品牌、商品、陈列、营销及服务等。

针对到家业务，永辉将在部分核心城市推进“仓店合一”模式，提升包括商品供应链、履约效率与质量、服务与体验、仓端改造、组织团队及机制改革等在内的基础能力。目前，永辉已以基础设施和门店覆盖范围为选择标准，在全国圈定了 10 个核心城市作为 2023 年永辉到家业务的重点发展城市。未来在每个城市会结合门店的实际情况，建立全仓、半仓、独立仓等模式，推进线上业务的可持续发展。

从基础优势和模式特点来看，永辉采用 “仓店合一”的到家模式，其背后的底气来源于永辉在门店、物流、供应链及科技投入等方面积累的优势。

首先，从门店优势来看，永辉在全国已有超千家门店，且基础设施较为完善。同时这些门店作为永辉对外的展示窗口，能够降低永辉到家业务的获客成本。而依托于既有的仓店资源优势，当“仓店合一”的模式在单一城市跑通后，也可以较快地被复制到其他城市。

其次，永辉物流、供应链的资源优势，能够持续对到家业务进行赋能。截至 2022 年 6 月，永辉物流目前已在全国建有 34 个配送中心，服务范围辐射全国 29 个省（市）、自治区，日均吞吐量超过了 35000 吨。而在“一盘货”、“一个系统”的主线引领下，永辉各个省区能够结合当地市场偏好搭建省区特色供应链。

在“科技永辉”战略指引下，持续加大的科技投入也为到家业务奠定了发展基础。截至目前，永辉到家业务已完成线上标品库建设、数字化商品库存管理及数字化门店用工等基础设施建设，基本实现“进销存一体化”，即通过数字化系统自动下发调配任务，自动补货，降低生鲜品类的损耗；通过系统自动、精准下发拣货任务，数字化门店用工系统也能够缩短拣货员拣货时间、提高拣货质量。

值得一提的是，在较早试点到家业务新模式的福州，“仓店合一”的盈利模型已经得到了验证。

据了解，截至目前，永辉在福州试点已完成 35 个高标仓的改建，其经营面积均在 800㎡-1000㎡之间。仓内产品涵盖生鲜、食百、日化、加工食品等品类，产品 SKU 可达 7000-8000 个。

从覆盖范围来看，每个仓可辐射周边 3 公里的范围，且多数仓的选址靠近门店，能与门店形成协同效应。截至目前，永辉福州地区部分仓峰值单量约 7000-8000 单。整个福州地区日均单量达 10 万单，仓端业务基本实现盈亏平衡。

永辉相关负责人透露，目前在福州区域试点，永辉仍在围绕“仓店一体”模式持续推进高标仓改建，预计最终将在核心主城区建设 50 个高标仓。而针对规划中的其他重点城市，永辉将进一步深耕商品和履约能力，将丰富的商品力和优质的履约服务培养成线上业务的核心竞争力，同时通过全仓模型和二代仓调优，实现单量跨越式增长与经营质量改善，在寻求高增长同时保证业务的健康度和可持续性。