永辉超市：针对食品安全问题成立专项自查小组，将自查自纠深刻反省

IT之家 4 月 15 日消息 永辉超市今天晚上发布关于食品安全问题的致歉公告：新华网报道，公司商品检测不合格，对此，公司已经高度关注、高度重视，已成立专项自查小组。公司对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省。

IT之家获悉，近期，根据福建省市场监督管理局发布的食品安全监督抽检信息公告显示，今年一季度，永辉超市在福州、莆田、龙岩等多地多家门店共有 15 批次食品抽检不合格。

近日，新华网报道，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）商品检测不合格，对此，公司已经高度关注、高度重视，已成立专项自查小组。

公司对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省。

公司将对超市食品安全制度及流程进行全方位核查，完善治理体系建设，严格按照国家食品安全法律法规对超市经营者的相关要求，对采购进货执行查验供货商的合法资质证明及索证索票资料；加强上游供应链管理，对商品尤其是生鲜产品进行全面抽检，提高部门责任意识。

作为民生超市，我们将以保障食品安全为己任，不断完善自检体系，提升管理层的社会责任意识。公司后续将持续推进整改工作，评估相关影响，并根据相应规定，履行信息披露义务。

特此公告。