30 天无忧退：索尼 Xperia 1 IV 微单手机立打 8 折（直降 1651 元）

索尼微单手机 Xperia 1 IV 国行版 6 月 1 日正式开售，12GB+256GB 售价为 8499 元，12GB+512GB 售价为 9499 元。

索尼 X 国王排名联名套装（256GB 版）现已直降至 7048 元，今晚 0 点（27 日 00:00）售价下方 200 元券将可使用，实付低至 6848 元 + 6 期免息：点此查看。

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索尼 Xperia 1 IV 采用跟上一代相同的 6.5 英寸 4K AMOLED 显示屏，21:9 屏幕比例，支持 120Hz 的刷新率，屏幕亮度提高了 50%。

配置方面，索尼 Xperia 1 IV 采用了骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器，有 12GB+256GB 和 12GB+512GB 两个版本，可以通过 microSD 插槽进行扩展，运行安卓 12 系统。

后置相机方面，索尼 Xperia 1 IV 主摄像头采用 1/1.7 英寸的传感器，支持 OIS 光学防抖。超广角摄像头是一个 1/2.5 英寸的传感器，支持自动对焦。潜望式长焦摄像头是一个 1/3.5 英寸的传感器，也支持 OIS 光学防抖和自动对焦。

索尼表示，三个摄像头支持 120 帧 / 秒的 4K 视频拍摄，都提供带有 FlawlessEye 的光学防抖，眼部自动对焦，以及实时物体跟踪和自动对焦。所有相机都能够利用图像堆叠来扩大动态范围，并能在启用自动对焦 / AE 和 HDR 的情况下进行 20 fps 的连拍。背面的 RGB 红外传感器向控制相机白平衡的 AI 算法提供信息，还有一个 3D ToF 传感器。

其他方面，Xperia 1 IV 的电池容量提高了 500 毫安时，总容量为 5000 毫安时，并且支持 30W 快速充电，可以在半小时内充到 50%，支持 Qi 协议无线充电。此外，索尼 Xperia 1 IV 依旧保留一个 3.5 毫米耳机插孔，前置立体声扬声器也得到了改进，最大音量增加了 10%，还增加了 20-50% 的低音。对于无线音频，该机是首批支持新的蓝牙 LE Audio 技术的手机之一，支持 LDAC 蓝牙音频传输。

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