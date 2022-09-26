苹果 iPhone 14 Pro / Max 支持在 iOS 16.1“灵动岛”中提供实时体育比分

IT之家 9 月 26 日消息，本月早些时候，苹果宣布 iOS 16.1 将启用一项新的实时活动功能，允许 iPhone 用户直接从锁定屏幕实时了解正在发生的事情，例如体育比赛或送餐订单。在 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上，实时活动还将与灵动岛设计集成。

例如，在英超联赛中，灵动岛会显示实时更新的记分牌，其中包含每个俱乐部的进球数。长按时，灵动岛会展开以显示经过的时间和逐场比赛的动作。

IT之家获悉，当 iPhone 14 Pro 被锁定时，分数会显示在锁定屏幕上的小组件中。在 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 以及所有其他没有灵动岛的 iPhone 机型上，实时活动完全限于锁定屏幕中。

要在苹果 iOS 16.1 Beta 上使用 iPhone 测试该功能，请打开 TV 应用并点击“关注”按钮以获取支持的赛事。在发布时，苹果表示该功能适用于美国、加拿大、澳大利亚、英国、巴西、墨西哥、日本和韩国的用户的 MLB 赛事，以及仅适用于美国和加拿大用户的 NBA 和英超联赛，该功能可能会在未来扩展到其他体育联盟。

苹果表示 iOS 16.1 将于今年晚些时候发布。除了在第三方应用程序中添加对实时活动的支持外，此次更新还将包括针对美国用户的新清洁能源充电选项，在 Home 应用程序中添加对 Matter 配件的支持，Apple Fitness+ 锻炼无需 Apple Watch 即可使用，等等。