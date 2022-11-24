百度网盘十周年大促：SVIP 年卡探底 178 元（新用户 148 元）

百度网盘 10 周年活动正式开启，超级会员年卡原价 298 元，现在限时优惠老用户 ￥178 可入手 (新用户仅需 ￥148)，再次来到历史低价，还送你优酷视频会员、喜马拉雅会员以及一刻相册会员的 3 张月卡！

活动详情：

新用户首充一年超级会员：148 元 / 年（次年自动续费价格 188 元 / 年，可随时取消）。

老用户充值一年超级会员：178 元 / 年（次年自动续费价格 263 元 / 年，可随时取消）。

活动时间：

11 月 23 日 - 29 日

购买方式：

1、点此直达购买链接

2、仅限微信或支付宝 App，扫描下方二维码参加活动：

注：

1、现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 5 年，否则会充值失败；

2、如果打开之后价格不对，可能是因为上次续费成功之后，没有关闭百度网盘在微信或者支付宝的自动续费，找到之后取消掉，再扫码价格就正常了！

3、在活动页面每次购买购买 SVIP 年卡后，可自动获得赠礼，礼品下发周期与使用方法如下：

① 优酷视频月卡会员：SVIP 年卡购买成功后将下发至用户账户内，可前往手机端百度网盘 App-我的会员-我的资产中领取，领取有效期是自购买成功之日起 30 天内，过期无法领取，请尽快领取该权益。

② 喜马拉雅月卡会员：SVIP 年卡购买成功后将下发至用户账户内，可前往手机端百度网盘 App-我的会员-我的资产中领取，领取有效期是自购买成功之日起 30 天内，过期无法领取，请尽快领取该权益。特别说明：该赠品数量有限。

③ 一刻相册随心卡月卡：SVIP 年卡购买成功后将自动充值至用户账户内，可在手机端打开一刻相册 App 查看及使用该权益。

百度网盘 SVIP 特权：

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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